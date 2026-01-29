Fordulat a részegen vezető Majka ügyében

Ahogy azt az Origo megírta, az ózdi rapper december egyik estéjén úgy döntött, iszik és vezet. Akkor került bajba, amikor megállították a rendőrök, hogy igazoltassák. Majka maga számolt be a történtekről a közösségi oldalán.

Fotó: Fotó: Instagram/Majka / Instagram/Majka

Pia, pia, piácska: Majka a címeres ökör

Egy címeres ökör vagyok. Egy nehéz és pörgős év végén, egy koccintás után tegnap este későn indultam haza kocsival. Nem éreztem magam becsípve se. Inkább szerencsé(m)re néhány száz méter után a rendőrök igazoltattak, mielőtt bármi történhetett volna. Mérhetetlenül sajnálom, a következményeket vállalom. Sajnálom, nincs rá mentség“

A BRFK a Blikknek ezt írta:

Tájékoztatjuk, hogy az esettel összefüggésben a BRFK büntetőeljárást folytat, amely szakértők bevonásával folyamatban van."

Ez azt sugallja, hogy egy kis koccintásnál azért több lehetett az, vagyis nem egy pohár bor volt. Bűntetőeljárás ugyanis akkor indul,

ha egy sofőr vérében 0,25 milligrammnál nagyobb véralkoholszintet mutatnak ki.

Barabás Éva közösségi oldalán megjelent posztjából kiderül, hogy a celeb szerda este az RTL karácsonyi buliján mulatott, ezután ült részegen volán mögé. Az eseménynek a Lánchíd budai oldalán, egy ottani hotel adott otthont. Innen indult haza minden bizonnyal a Fótligeten található otthona felé. Az út körülbelül 17 kilométeres távolságot jelent, amely normál körülmények között nagyjából félóra alatt teljesíthető, ha nem állítják meg az embert a rendőrök.

Kihallgatták és elvették Majka jogsiját

Megkeresésére tájékoztatjuk, hogy a kérdéses ügyben a nyomozók járművezetés ittas állapotban vétség gyanúja miatt egy férfit gyanúsítottként hallgattak ki 2026. január 27-én, valamint a rendőrök már korábban kezdeményezték a vezetési jogosultságának szüneteltetését, amelyet az illetékes járási hivatal határozatban elrendelt”

– válaszolta most a Blikknek a BRFK.