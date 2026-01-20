Nem mindennapi állatot próbáltak átcsempészni a szlovén határon

Hírlevél
52 perce
Olvasási idő: 3 perc
Rédicsnél állították meg a pénzügyőrök azt a román férfit, aki egy kisbuszt vezetett. Az autó feletti rekeszben pedig egy fiatal majom utazott, egy szűk műanyag dobozban.
Élő aranyfejű oroszlánmajmot próbált egy román férfi Olaszországba csempészni, amikor a pénzügyőrök Rédicsnél megállították a kisbuszát. A fiatal majom egy szűk műanyag dobozban utazott a sofőr feje feletti rekeszben – írta a Borsonline.hu.

A fiatal majom biztonságban a Fővárosi Állatkertbe, a természetvédelmi szakemberek felügyelete alá került
Fotó:  NAV 

Fiatal majom került a Fővárosi Állatkertbe

A 42 éves férfi azt mondta, hogy a majmot Moldovában kapta egy barátjától, és a kislányának viszi ajándékba. Az állathoz szükséges egészségügyi papírokat és tartási engedélyt azonban nem tudta felmutatni. A pénzügyőrök azonnal értesítették a kormányhivatal és a nemzeti park szakembereit, mivel felmerült, hogy a majom veszélyeztetett fajhoz tartozik. A természetvédelmi szakértők megállapították, hogy az állat valóban nemzetközi védelem alatt áll. A fiatal majmot egy fűtött irodába vitték, majd biztonságba helyezték a Fővárosi Állat- és Növénykertben.

Az ügyben a rendőrség természetkárosítás miatt indított nyomozást. A NAV közleményében hangsúlyozza, hogy az ilyen fajok nem játékok vagy ajándéktárgyak, védelmük mindannyiunk felelőssége.

Nem ez az első hasonló eset Magyarországon: korábban drognyomozás közben egy tiszafüredi férfi otthonában egy kistigrist találtak.

 

