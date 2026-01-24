Feléledt a lerombolt Manófalva

Manófalva sorsa tavaly ősszel pecsételődött meg, amikor máig ismeretlen elkövetők porig rombolták a különleges állatetetőt és az azt körülvevő apró építményeket. A helyszín korábban egyedülálló látványosságként vonzotta a tömegeket, hiszen egy tehetséges művész keze nyomán igazi mesebeli világ elevenedett meg a parton. Sokan úgy vélik, éppen a hely népszerűsége és az odalátogatók nagy száma zavarhatta azokat a vandálokat, akik végül a megsemmisítése mellett döntöttek.

Az elpusztított Manófalva

Fotó: Facebook/Római-parti Kőkert

Új életet kapott Manófalva

A dermesztő téli hideg és a pusztítás nyomai ellenére az alkotó ismét felkereste a helyszínt

és hóból készített ideiglenes szobrokkal töltötte meg újra élettel a területet.

Bár a melegedő időjárás miatt ezek a hóalkotások hamarosan elolvadnak, a művész elhivatottsága – amellyel továbbra is eteti a madarakat és mókusokat – azt sejteti, hogy tavaszra új, tartósabb csodák születhetnek a folyóparton.

Aki még szeretné látni a hóba faragott formákat, annak sietnie kell, mielőtt a természet végleg eltünteti a tél utolsó műalkotásait.

Jelenlegi állapotában a Blikk.hu oldalán tekinthetik meg az új Manófalvát videón.