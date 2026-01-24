Hírlevél
Az ukránok átlépték a vörös vonalat – Kijev példátlan támadást intézett Magyarország ellen

manófalva

Feléledt a lerombolt Manófalva

20 perce
Olvasási idő: 3 perc
A vandalizmus és a természet újjáéledő varázsa vív csatát Budakalász határában, ahol egy művész hite erősebbnek bizonyult a romboló gonoszságánál. A helyiek és az odalátogatók összefogása adhat új reményt arra, hogy hamarosan régi fényében tündökölhessen a Duna-parti Manófalva, amely már feléledt. Mutatjuk, hogyan.
Manófalva sorsa tavaly ősszel pecsételődött meg, amikor máig ismeretlen elkövetők porig rombolták a különleges állatetetőt és az azt körülvevő apró építményeket. A helyszín korábban egyedülálló látványosságként vonzotta a tömegeket, hiszen egy tehetséges művész keze nyomán igazi mesebeli világ elevenedett meg a parton. Sokan úgy vélik, éppen a hely népszerűsége és az odalátogatók nagy száma zavarhatta azokat a vandálokat, akik végül a megsemmisítése mellett döntöttek.

Az elpusztított Manófalva
Az elpusztított Manófalva
Fotó: Facebook/Római-parti Kőkert

Új életet kapott Manófalva

A dermesztő téli hideg és a pusztítás nyomai ellenére az alkotó ismét felkereste a helyszínt 

és hóból készített ideiglenes szobrokkal töltötte meg újra élettel a területet. 

Bár a melegedő időjárás miatt ezek a hóalkotások hamarosan elolvadnak, a művész elhivatottsága – amellyel továbbra is eteti a madarakat és mókusokat – azt sejteti, hogy tavaszra új, tartósabb csodák születhetnek a folyóparton. 

Aki még szeretné látni a hóba faragott formákat, annak sietnie kell, mielőtt a természet végleg eltünteti a tél utolsó műalkotásait. 

Jelenlegi állapotában a Blikk.hu oldalán tekinthetik meg az új Manófalvát videón.

 

