Pisztolylövés, paprikaspray, tégladobálás: ennyi alkalommal támadtak MÁV-osokra 2025-ben

2025-ben 179 alkalommal érte bántalmazás a vasúti és közúti közlekedésben szolgálatot teljesítő dolgozókat – közölte a MÁV-csoport vasárnap. A támadások döntő többsége, 126 eset a vasúti üzletág munkatársait – elsősorban a jegyvizsgálókat – érintette. A legkritikusabb vonalak közé tartozik a ceglédi, a szobi és a székesfehérvári vonal, valamint a pécsi fővonal esetében Ercsi és vonzáskörzete.

A leggyakrabban a ceglédi, a szobi, a székesfehérvári, valamint a pécsi fővonalon támadták meg a MÁV-dolgozókat

Támadások a Volán- és a MÁV-alkalmazottak ellen

Volán-járművezetőket 48 alkalommal ért támadás, leginkább Pest, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyékben. A HÉV-en tavaly 5 esetben bántalmazták a dolgozókat – írták. Kifejtették, az esetek súlyossága a szóbeli fenyegetéstől a tettleges bántalmazásig terjed:

egy székesfehérvári helyi Volán járatra például gépkocsiból lőttek fegyvernek látszó tárggyal;

Újfehértónál egy jegyvizsgálót fújtak le paprika spray-vel;

Alsózsolcánál téglával dobták meg a buszvezetőt, aki 8 napon túl gyógyuló sérülést szenvedett;

több esetben késsel fenyegették meg a dolgozókat jellemzően a menetjegy hiánya miatti konfliktusok során.

A MÁV-csoport minden esetben rendőrségi feljelentést tesz, és jogi segítséget, valamint mentális támogatást nyújt a bántalmazott munkatársaknak. A kritikus vonalszakaszokon még több járathoz irányítanak biztonsági személyzetet, vasútőröket, rendőröket, ezenkívül már előkészítés fázisában jár újabb testkamerák beszerzése a jegyvizsgálók részére.

Az új beszerzésű járművek mindegyikén - legyen szó vonatról vagy buszról - már alapkövetelmény a fedélzeti kamerák beépítése - jegyezték meg. Hozzátették, a felderítést és a bizonyítást nagyban segítik a fedélzeti kamerarendszerek, valamint a jegyvizsgálók számára beszerzett csaknem 200 testkamera. A közleményben hangsúlyozták:

a jegyvizsgálók és járművezetők közfeladatot ellátó személyek, így bántalmazásuk szabadságvesztéssel büntethető.

Legutóbb decemberben számoltunk be róla, hogy egy 23 éves külföldi állampolgár rátámadt egy kalauznőre, amikor az a menetjegyét kérte. Bár szerencsére a jegyellenőr hölgy nem sérült meg súlyosan, az elkövető komoly büntetésre számíthat.