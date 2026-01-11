Hírlevél
Rendkívüli

Putyin veszélyben? Súlyos kijelentés hangzott el Kijevben

Gyász

Hosszú betegség után, 32 évesen elhunyt a magyar rádiós

máv

Pisztolylövés, paprikaspray, tégladobálás: ennyi alkalommal támadtak MÁV-osokra 2025-ben

2025-ben 179 alkalommal támadtak a vonat- és buszközlekedésben dolgozókra a járatokon - közölte a vasúttársaság. A MÁV adatai szerint 126 esetben a vasúti üzletág munkatársait, 48 alkalommal pedig a Volán-járatain dolgozókat érte inzultus. Olyan is előfordult, hogy egy Volán-járatra lőfegyverrel támadtak rá.
mávtámadásmáv csoportvolánkalauzjegyvizsgáló

2025-ben 179 alkalommal érte bántalmazás a vasúti és közúti közlekedésben szolgálatot teljesítő dolgozókat közölte a MÁV-csoport vasárnap. A támadások döntő többsége, 126 eset a vasúti üzletág munkatársait elsősorban a jegyvizsgálókat érintette. A legkritikusabb vonalak közé tartozik a ceglédi, a szobi és a székesfehérvári vonal, valamint a pécsi fővonal esetében Ercsi és vonzáskörzete.

A leggyakrabban a ceglédi, a szobi, a székesfehérvári, valamint a pécsi fővonalon támadták meg a MÁV- és Volán-dolgozókat
Fotó: Illusztráció (Beol.hu)

Támadások a Volán- és a MÁV-alkalmazottak ellen

Volán-járművezetőket 48 alkalommal ért támadás, leginkább Pest, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyékben. A HÉV-en tavaly 5 esetben bántalmazták a dolgozókat írták. Kifejtették, az esetek súlyossága a szóbeli fenyegetéstől a tettleges bántalmazásig terjed: 

  • egy székesfehérvári helyi Volán járatra például gépkocsiból lőttek fegyvernek látszó tárggyal; 
  • Újfehértónál egy jegyvizsgálót fújtak le paprika spray-vel; 
  • Alsózsolcánál téglával dobták meg a buszvezetőt, aki 8 napon túl gyógyuló sérülést szenvedett; 
  • több esetben késsel fenyegették meg a dolgozókat jellemzően a menetjegy hiánya miatti konfliktusok során.

A MÁV-csoport minden esetben rendőrségi feljelentést tesz, és jogi segítséget, valamint mentális támogatást nyújt a bántalmazott munkatársaknak. A kritikus vonalszakaszokon még több járathoz irányítanak biztonsági személyzetet, vasútőröket, rendőröket, ezenkívül már előkészítés fázisában jár újabb testkamerák beszerzése a jegyvizsgálók részére. 

Az új beszerzésű járművek mindegyikén - legyen szó vonatról vagy buszról - már alapkövetelmény a fedélzeti kamerák beépítése - jegyezték meg. Hozzátették, a felderítést és a bizonyítást nagyban segítik a fedélzeti kamerarendszerek, valamint a jegyvizsgálók számára beszerzett csaknem 200 testkamera. A közleményben hangsúlyozták: 

a jegyvizsgálók és járművezetők közfeladatot ellátó személyek, így bántalmazásuk szabadságvesztéssel büntethető.

Legutóbb decemberben számoltunk be róla, hogy egy 23 éves külföldi állampolgár rátámadt egy kalauznőre, amikor az a menetjegyét kérte. Bár szerencsére a jegyellenőr hölgy nem sérült meg súlyosan, az elkövető komoly büntetésre számíthat.

 

