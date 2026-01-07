Hazajut időben vonattal, ha most indul útnak? Mutatjuk az aktuális hóhelyzetet

Az e heti havazás sokakat izgalommal töltött el, különösen azokat, akik a MÁV járataival járnak munkába. Az elmúlt napokban szerencsére csak kisebb, regionális fennakadások voltak. Például a Bicske és Budapest között közlekedő, sűrítő G10-es járatok nem indultak el, a Komárom–Esztergom vonalon pedig ideiglenesen teljesen leállt a forgalom – írta a Feol.hu.

A MÁV vonattérképén országosan láthatók a havazás miatti késések

Fotó: Facebook/ Lázár János

MÁV-vonatközlekedés: ezt mutatja most a vonattérkép

Lázár János építési és közlekedési miniszter reggeli tájékoztatása szerint ugyanakkor a rendszer nem omlott össze. Elmondása alapján minden vasútvonalon biztosított az eljutás, még ha több helyen akadozva is. Az ország nyugati térségeiben jellemzően 15–20 perces késések alakultak ki, de voltak olyan járatok is, amelyek ennél jóval többet csúsztak a menetrendhez képest. A vonattérképre pillantva azonban országosan pozitív kép rajzolódik ki.

Sok vonalon továbbra sincs jelentős fennakadás, több járat zöld vagy sárga jelzéssel halad, vagyis legfeljebb néhány perces késések látszanak. Ugyanakkor egy-két ponton már piros jelzések is megjelentek, ami nagyobb csúszásra utal.

A Szombathely – Budapest-Keleti vonalon például a Keleti felé tartó személyvonat jelenleg mintegy 105 perces késést mutat, és a Tópart InterCitynél is érzékelhető a lemaradás, amit a térkép adatai szerint menet közben próbál behozni.

Bár a ma hajnalra ránk szakadt, 10 éve nem látott mennyiségű hó ma már több helyen okoz fennakadást a vasúti közlekedésben, az ilyen és ehhez hasonló haváriakezelő intézkedéseknek köszönhetően mindenütt járnak a vonatok, a MÁV biztonságos alternatívát kínál mindenkinek a közlekedéshez

– írta a közlekedésért felelős miniszter arra utalva, hogy utasítást adott a tehervonatok számának csökkentésére, ami így a személyszállító forgalomnak kedvez.

Néhol vannak fennakadások, az eljutás minden vonalon biztosított

Fotó: Vonattérkép

A havazás ellenére az úthálózaton folyamatosan zajlik a védekezés: a munkagépek éjjel-nappal dolgoznak azon, hogy az utak használhatók maradjanak. A tél ezúttal nem fogta vissza magát, de az ország főbb közlekedési útvonalain eddig nem alakult ki teljes fennakadás.