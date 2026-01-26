45 milliót csaltak ki egy idős állatorvostól, másik áldozatukat pedig a halálba kergették

Egy durva, hosszú ideje zajló bűnügyre derült fény, amely sok helybéli szerint inkább egy rémfilmbe illene, mint a valóságba. A Tolna Vármegyei Rendőr‑főkapitányság vizsgálata szerint a medinai család évekig kifinomult módszerekkel tudatosan és szervezetten zsákmányolt ki pénzügyileg idős, egyedül élő embereket – írta a Teol.hu.

A település lakói jól ismerik a medinai családot, sokan tartanak a hírhedt bandától

Fotó: Bencze Péter

A medinai banda éveken át rettegésben tartotta áldozatait

A rendőrség közlése szerint a gyanúsítottak egy családi alapú csoportot alkottak, amely éveken át kiszemelte azokat a településen egyedül élő időseket, akik komoly megtakarításokkal rendelkeztek. A banda tagjai bizalmi kapcsolatot alakítottak ki velük, majd ezt kihasználva folyamatos zsarolással és pénzlehúzással tartották sakkban az áldozatokat.

A módszerük bevett elemei közé tartozott a hamis befektetési tanács, vagy az „ügyvédi segítség”. Mindezzel pedig folyamatos pszichés nyomást gyakoroltak az idős sértettekre. A helyiek elmondása szerint a család sosem keltett feltűnést. A bűnszervezet tagjai közel 75 millió forintot csaltak ki négy idős embertől, egy 83 éves állatorvost 2022 óta zsaroltak, ezalatt több mint 45 millió forintjától szabadították meg.

Egyik áldozatuk története különösen megrázó. Az idős nő, akinek a banda elvette mindenét, végül öngyilkosságot követett el.

A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint épp akkor csaptak le a nyomozók a gyanúsítottakra, amikor azok készpénzt vettek át egy áldozattól. A 23 és 28 éves testvérpárt azonnal őrizetbe vették, de egyértelmű, hogy a család többi tagja is részt vett a bűncselekmények sorozatában.

A bíróság 30 napra letartóztatta a most elfogottakat, de a nyomozás tovább zajlik és új áldozatok jelentkezése sem kizárt.

A rendőrség az idősek fokozott védelmére hívja fel a figyelmet, tudván, hogy most sem sikerült mindenkit megmenteni.

A közelmúlt megrázó esetei rávilágítanak arra, milyen szélsőséges helyzetekbe kerülhetnek emberek, akár egy szervezett bűncsoport zaklatása miatt, akár egy rejtélyes, személyes tragédia következtében. Csepelen egy fiatal férfi esete rázta meg a közvéleményt, amikor a 10. emeletről zuhant ki, miközben nagy összegű készpénzt találtak nála.