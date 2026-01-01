Súlyos balesete volt a Megasztár győztesének

Szilveszterkor sok előadó tölti az utakon az éjszakát, egyik fellépésről siet a másikra. Így járt a Gudics Máté is, aki a Megasztár 2024-es évadának győzteseként az év utolsó éjszakáján az M0-s autóúton szenvedett autóbalesetet a Bors szerint.

Gudics Máté, a Megasztár győztese, aki szilveszterkor szenvedett autóbalesetet (Fotó: Ladóczki Balázs)

A Megasztár győztese üzent az autóbalesete után

Nagyon vigyázzatok az utakon”

– posztolta közösségi oldalára Gudics Máté, és egy sokkoló videót is feltett mellé.

Ebből kiderül, hogy gyakorlatilag totálkárosra tört az autója, amit el kellett vontatni az autóútról.

Gudics Máté autóbalesete szilveszter éjszaka történt (Fotó: Instagram/Gudics Máté)

„A szilveszter kapcsán, ami először eszembe jut, az sajnos az, hogy balesetet szenvedtem az M0-son…

Egy kamion becsúszott elém a külső sávból, kábé tíz méterre előttem, így esélyem sem volt megállni.

Rutinos sofőrnek gondolom magam, közel 18 éve vezetek, és sosem vagánykodok az utakon, nem nyomom neki. Különösen nem ilyen rossz útviszonyok mellett, a hó ugyanis akkor már erősen hullott. Valószínűleg a kamion is vétlen volt, megcsúszott az úton.

Gyorsan kellett dönteni: ha jobbra rántom a kormányt, akkor valószínűleg a pótkocsija alá szorulok, ami sokkal durvább lehetett volna. Így csak egy satuféket nyomtam, és így rongyoltam bele 40 kilométer/órás sebességgel az oldalába. Szerencsére, minden légzsák kinyílt, nem esett bajom"

– idézte fel a Borsnak az énekes.

Totálkáros lett az autó, teljesen összetört az eleje (Fotó: Instagram/Gudics Máté)

Az ember azért ilyenkor átgondolja az életét. Tényleg ijesztő helyzet volt. Az ütközés után tartottam a mögöttünk lévő forgalomtól is, ráadásul a légzsákok kinyílásával jár egy füstös szag, én pedig hirtelen azt hittem, hogy a kocsi gyulladt ki, így nagyon gyorsan próbáltam kimenekülni az autóból”

– tette hozzá Gudics Máté, akinek semmi baja nem lett, épségben kiszállt ronccsá tört kocsijából a karambol után.

Hogy mit tett ezután, azt megtudhatja, ha ide kattint!

