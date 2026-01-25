„A k** anyád" – ordította a Megasztár műsorvezetője

Szépréthy Roland nem akárhogyan tölti az amerikai útját: Los Angelesben, magyar idő szerint pénteken beült az NBA, vagyis az észak-amerikai profi kosárlabda-bajnokság egyik legjobban várt rangadójára. A Blikk információi szerint a Megasztár műsorvezetője a Los Angeles Lakersnek szurkolt a Los Angeles Clippers elleni összecsapáson, amit az is jelzett, hogy Lakers-mezben érkezett a lelátóra. Bár kedvencei végül 112–104-re vereséget szenvedtek, a helyszíni élmény minden bizonnyal kárpótolta a fiatal celebet. Az esemény igazi sztárparádévá vált: a nézőtéren többek között Chris Pratt, Jason Bateman, Jane Fonda és Zooey Deschanel is feltűnt.

Ilyen autót tört össze a Megasztár műsorvezetője, ez egy Porsche Carrera

Fotó: Getty Images/Sjoerd van der Wal

A Megasztár műsorvezetője az amerikai út során több helyszínt is felkeresett, a városi közlekedéshez pedig egy bérelt sportautót választott. Szombaton éppen ebből a Porsche 911 Carrera típusú luxusjárműből készült volna élő hangvételű beszámolót készíteni követőinek, amikor váratlanul hátulról belecsapódott egy másik autó. A baleset pillanatait Roland rövid videón is megörökítette, amelyet később a TikTok-oldalán osztott meg.

A k** anyád!"

– ordította Szépréthy Roland, majd le is állította a felvételt. Nézze meg:

Kapott egy másik autót a Megasztár műsorvezetője

Az újonnan akár 60–70 millió forintot érő luxusautón Szépréthy Roland Instán megosztott beszámolója szerint még cascobiztosítás sem volt, ami jelentősen megdrágíthatja a történet végét.

Egyelőre nem derült ki, hogy végül mekkora összeget kell állnia a kár miatt – vagy egyáltalán terhelik-e fizetési kötelezettséggel.

A műsorvezetőnek ez nem szegte kedvét, derűsen mesélt a történetről.

Na, srácok, most, hogy így összetörtük a kocsit, vissza kellett vinni, és ilyenkor kap az ember egy új járművet. Én mondtam, hogy nem akarok rosszabbat, mint ami volt, de nemhogy még rá kell fizetnem, hanem adtak egy ilyen sz*rt. Istenem, hol van az ajtaja ennek?! Adjad idefele a Porsche kulcsát!"

– számolt be később ironikusan az esetről Szépréthy Roland. Hogy milyen autót kapott a kölcsönzőben a celeb a Porsche 911 Carrera helyett, az kiderül az Insta-sztorijából.

Amíg Szépréthy Roland egy koccanással került a hírekbe, szerdán futótűzként terjedt a hír, hogy Jákli Mónikát halálos baleset érte egy luxusautóban.

Nagymegyernél óriási sebességgel nekicsapódott a fáknak január 21-én hajnalban. A tragédia több kérdést is felvetett, amelyre még keresik a választ a szlovák hatóságok. A legnagyobb rejtély az, hogy hová tűnt a celeb mobiltelefonja, amit a helyszínen nem találtak meg.