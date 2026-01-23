Elképedve olvasta a hivatalos levélben, hogy ő bizony meghalt

Papíron meghalt, bár valójában életben van. A szokatlan történetet maga az érintett, Eugen Popa osztotta meg, humorral kezelve az abszurd helyzetet – vette észre a Maszol.ro.

Így mosolyog Eugen Popa, aki a román hatóság szerint meghalt

Fotó: Facebook/Maszol.ro

Kedves barátaim, megtudtam, hogy a román állam szerint meghaltam. Hivatalosan. Valahol, egy poros adatbázisban valaki megnyomott egy gombot, és eldöntötte, hogy a történetem véget ért. Nem tudom, mit tudnak ők, de én itt vagyok. Élek. Lélegzem. Sétálok. Van pulzusom. Még idegeim is bőven”

– fogalmazott.

Ironikusan megjegyezte, hogy szerinte az eset azért történhetett meg, mert az élete egyszerűen nem „szinkronizálódott” a hivatalos rendszerrel.

"Vagy talán az életemhez nem volt elég pecsét, hivatalosan hitelesített másolat, és végtelen sorok. Az biztos, hogy adminisztratív szempontból meghaltam. Gyakorlatilag viszont továbbra is a lábamon állok, és elég tudatában vagyok a helyzet ironikus voltának.

Amikor majd valóban eljön az idő, hiszen végül mindenki odaér, javaslok egy barátságos megállapodást: tartsuk titokban. Ne siessünk az állam értesítésével. Hagyjuk, hogy véletlenül vagy akaratlanul tudja meg, ahogy általában történik. Legalább akkor nevessünk egy kicsit mi is.

Addig is, ha az utcán megláttok, tudjátok, hogy ez egy jelenség. Egy működőképes halott” – tette hozzá a férfi.

Csak egy szerkesztési hiba, hogy meghalt?

A Bákó megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság (DGASPC) szóvivője szerint csak egy hibáról van szó.

Szeretnénk pontosítani, hogy 2025. december 1-jétől a felnőtt fogyatékos személyek jogainak védelméről szóló újraértékelési eljárás során P.E. már nem minősül a 448/2006-os törvény hatálya alá tartozónak. Ennek megfelelően az érintettnek egy adminisztratív tájékoztatót küldtünk, amelyben azt szerettük volna jelezni, hogy a díjmentes úthasználati jogosultsága megszűnt. Sajnos a szerkesztési hibából adódóan az »elhunyt« kifejezés szerepelt a helyes megfogalmazás, azaz »a fogyatékosság mértékének újraértékelés utáni nem megfelelés« helyett”

– mondta Elena Emilia Sorana Colţănel, hozzátéve: a dokumentumnak nincs jogi hatálya, kizárólag tájékoztató jelleggel készült az érintett számára. Az intézmény vezetése belső vizsgálatot rendelt el az eset körülményeinek tisztázása érdekében.