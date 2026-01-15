Megint körözik Kunu Máriót, ki nem találná, miért

Kunu Márió Gyula megtámadott már közfeladatot ellátó személyt, de zaklatásért és drogügyek miatt is körözték már, most garázdasággal gyanúsítják és keresik a rendőrök. Még a fotóját is feltették a rendőrség oldalára – vette észre a Bors.
Kunu Márió szökésben, vele van a kisfia is
Azt nem tudni, hogy mit tett, az viszont biztos, hogy külföldön van. Az Insta-oldalára posztolta, hogy a kisfiával egy repülőn ül. Több kommentelő is megírta neki, hogy a rendőrök megint szeretnének vele elbeszélgetni. A Bors elérte gyermeke édesanyját.
Láttam a körözést, de nem tudok sem az ügyéről, sem pedig arról, hogy hol van…"
– mondta Kunu Alexandra, aki ezek szerint úgy bízta az apára a gyereket, hogy nem tudja, hova vitte és mikor hozza haza.
Meglepő módon a celeb menedzsmentje sem tudja, hol lehet Kunu Márió.
T.Danny, ByeAlex, Kunu Márió, Kaszás Géza: botrányos rendőrségi ügyek
