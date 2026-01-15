Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij rendkívüli bejelentést tett – senki sem számított rá, hogy ekkora a baj

Ezt látnia kell!

A NATO vezetése 180 fokos fordulatot vett Ukrajnával kapcsolatban – megdöbbentő, amit Rutte mondott

kunu márió

Megint körözik Kunu Máriót, ki nem találná, miért

3 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ismét a hatóságok látókörébe került a honi zeneipar hírhedt alakja. Kunu Márió neve felkerült a körözési listára. Nem ez az első eset, hogy összetűzésbe kerül a törvénnyel: korábban is több alkalommal akadt dolga a rendőrséggel. Mutatjuk, most mi miatt keresik.
Link másolása
Vágólapra másolva!
kunu márióbyealexkaszás gézakunu alexandrarendőrségi ügyrendőrgarázdaságcelebkörözésgyanú

Kunu Márió Gyula megtámadott már közfeladatot ellátó személyt, de zaklatásért és drogügyek miatt is körözték már, most garázdasággal gyanúsítják és keresik a rendőrök. Még a fotóját is feltették a rendőrség oldalára – vette észre a Bors.

Kunu Márió körözési listán
Kunu Márió körözési listán. Most garázdaság miatt keresi a rendörség (Fotó: instagram )

Kunu Márió szökésben, vele van a kisfia is

Azt nem tudni, hogy mit tett, az viszont biztos, hogy külföldön van. Az Insta-oldalára posztolta, hogy a kisfiával egy repülőn ül. Több kommentelő is megírta neki, hogy a rendőrök megint szeretnének vele elbeszélgetni. A Bors elérte gyermeke édesanyját. 

Láttam a körözést, de nem tudok sem az ügyéről, sem pedig arról, hogy hol van…"

mondta Kunu Alexandra, aki ezek szerint úgy bízta az apára a gyereket, hogy nem tudja, hova vitte és mikor hozza haza. 

Kunu Márió számára lassan csak beérik egy kis pihi a rácsok mögött
Kunu Márió felesége is megszólalt az előadó újabb körözéséről (Fotó: police.hu)

Meglepő módon a celeb menedzsmentje sem tudja, hol lehet Kunu Márió. 

T.Danny, ByeAlex, Kunu Márió, Kaszás Géza: botrányos rendőrségi ügyek

Tavaly több zenésznek és ismert közszereplőnek is meggyűlt a baja a szabályok betartásával, nem éppen példamutató történetek kerültek nyilvánosságra. A botrányos esetek között van Kunu Márió rendőrségi ügye, Kaszás Géza balhéja, de T. Danny és ByeAlex drogügye is. Részletekért kattintson ide!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!