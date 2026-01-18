Apja kanapén fekvő anyját fojtogatta, amitől Bélának elborult az agya

1973. április 3-án egy budapesti lakáshoz siettek a mentősök. A tulajdonos felesége riasztotta őket, mert a fiukkal közösen nem tudták magához téríteni a férfit. A mentősök a szobában találtak rá és megpróbálták újraéleszteni, de hiába, L. János meghalt. Mivel már a helyszínen látszott, hogy gyilkosság történt, hívták a rendőröket. A boncolást végző orvos szakvéleménye megerősítette a helyszíni gyanút, miszerint az áldozatot megölte valaki, megfojtotta.

Megölte az apját egy budapesti fiatal 1973-ban, ám a bírósági tárgyalás fordulatosnak ígérkezett (illusztráció)

Fotó: cottonbro studio/Pexels.com

Miután tisztázták, ki kicsoda a lakásban, a nyomozók következő dolga az volt, hogy kiderítsék, mi történhetett a férfivel a végzetes napon. Ehhez meg kellett ismerniük a család mindennapjait.

Egy nehéz élet

Megtudták, hogy L. János és felesége 1949-ben házasodott össze egy Tisza parton lévő kis községben. Pár hétig felhőtlenül boldogok voltak, aztán olyasmi történt, amire az asszony aligha számított. Már az első veszekedésük után elszabadult a pokol. Kiderült, hogy a férfi egy nagyon erőszakos ember, főleg akkor, ha részeg.

Az első alkalom után már rendszeresen szidta és bántotta az asszonyt, sőt, volt olyan, hogy vasvillával kergette az udvaron.

Ennek ellenére L.-né kitartott a férje mellett, nem akart elválni. 1951-ben, tehát alig két évvel az esküvő után, megszületett Béla fiuk. János megnyugodott, mert nagyon örült, hogy lett egy fia, de ez az állapot nem tartott sokáig. Pár hét békesség után megint szidni és ütni-verni kezdte gyereke anyját, amit egészen addig nem hagyott abba, amíg lányuk, Erzsébet, 1953-ban meg nem született. Megint pár hét nyugalom következett, aztán minden ott folytatódott, ahol abbamaradt.

A hetvenes évek elején az asszonynál betelt a pohár.

Egy veszekedés során közölte a férjével, hogy beadja a válási papírokat, amitől a férfi dühös lett.

A férfi nem engedett

Hiába magyarázta neki az asszony, hogy békésen tudná nevelni a két gyereküket nélküle, de János nem engedett.

Erre úgysem lesz időd, mert addig én elteszlek láb alól, megöllek!”

– idézte a férfi szavait a Magyar Rendőr 1974. szeptember 19-i száma, amely az Arcanum Digitális Tudománytárban elérhető.