Apja kanapén fekvő anyját fojtogatta, amitől Bélának elborult az agya

1973. április 3-án egy budapesti lakáshoz siettek a mentősök. A tulajdonos felesége riasztotta őket, mert a fiukkal közösen nem tudták magához téríteni a férfit. A mentősök a szobában találtak rá és megpróbálták újraéleszteni, de hiába, L. János meghalt. Mivel már a helyszínen látszott, hogy gyilkosság történt, hívták a rendőröket. A boncolást végző orvos szakvéleménye megerősítette a helyszíni gyanút, miszerint az áldozatot megölte valaki, megfojtotta.
Miután tisztázták, ki kicsoda a lakásban, a nyomozók következő dolga az volt, hogy kiderítsék, mi történhetett a férfivel a végzetes napon. Ehhez meg kellett ismerniük a család mindennapjait.
Egy nehéz élet
Megtudták, hogy L. János és felesége 1949-ben házasodott össze egy Tisza parton lévő kis községben. Pár hétig felhőtlenül boldogok voltak, aztán olyasmi történt, amire az asszony aligha számított. Már az első veszekedésük után elszabadult a pokol. Kiderült, hogy a férfi egy nagyon erőszakos ember, főleg akkor, ha részeg.
Az első alkalom után már rendszeresen szidta és bántotta az asszonyt, sőt, volt olyan, hogy vasvillával kergette az udvaron.
Ennek ellenére L.-né kitartott a férje mellett, nem akart elválni. 1951-ben, tehát alig két évvel az esküvő után, megszületett Béla fiuk. János megnyugodott, mert nagyon örült, hogy lett egy fia, de ez az állapot nem tartott sokáig. Pár hét békesség után megint szidni és ütni-verni kezdte gyereke anyját, amit egészen addig nem hagyott abba, amíg lányuk, Erzsébet, 1953-ban meg nem született. Megint pár hét nyugalom következett, aztán minden ott folytatódott, ahol abbamaradt.
A hetvenes évek elején az asszonynál betelt a pohár.
Egy veszekedés során közölte a férjével, hogy beadja a válási papírokat, amitől a férfi dühös lett.
A férfi nem engedett
Hiába magyarázta neki az asszony, hogy békésen tudná nevelni a két gyereküket nélküle, de János nem engedett.
Erre úgysem lesz időd, mert addig én elteszlek láb alól, megöllek!”
– idézte a férfi szavait a Magyar Rendőr 1974. szeptember 19-i száma, amely az Arcanum Digitális Tudománytárban elérhető.
Az asszony kénytelen volt engedni a férjének.
Nem vált el, inkább eltűrte a támadásait.
A rendőrök keresték, de nem találták a nyomát feljelentésnek. Az asszony ezt azzal magyarázta, hogy félt Jánostól, ezért nem ment el a kapitányságra.
(A férfi) kijelentette, hogyha feljelentést tesz vagy rendőri segítséget hív, megöli, de elintézi még azokat a rendőröket is, akik vele szemben intézkedni próbálnak”
– idézték a szaklapban Róna Béla rendőr ezredes szavait.
A gyerekeket is fenyegette az erőszakos családfő
Amikor a kicsik kamaszodni kezdtek, maguk is megtapasztalhatták, milyen az apjuk. Előfordult, hogy az utcán kellett aludniuk, mert a férfi őket is elzavarta otthonról az anyjukkal együtt.
Béla 16 éves korától fogva próbálta védeni az édesanyját az édesapjával szemben.
Többször beszélt arról a családfőnek, hogy már a húgának és neki is az idegeire megy apja minősíthetetlen viselkedése.
A gyereknek ezeket a figyelmeztetéseit János minden esetben durván visszautasította, és megfenyegette, ha nem hagy fel ezekkel az oktatgatásokkal, ő is kihúzhatja a gyufát”
– olvasható a nyomozó visszaemlékezésében.
Ahogy telt-múlt az idő a családfő egyre erőszakosabbá vált. A végzetes nap előtt már egy nagy konyhakéssel járkált és azzal fenyegetőzött, hogy mindegyiküket megöli.
Nem csak a családja kiirtását hajtogatta, hanem azt is, hogy felgyújtja a lakást.
Így érkezett el 1973. április 3-a.
Megölte volna a feleségét a részeg férfi
A tragikus nap délutánján megint részegen tért haza a férfi és azonnal nekiesett az asszonynak. L-né hosszú idő után újra felhozta a válást, amivel olajat öntött a tűzre. A konyhában ülő, 22 éves Béla fültanúja volt a veszekedésnek. Egy nagy koppanást hallott, mert az apja valamit a szekrényhez vágott, majd az anyja sikoltott. Ez volt az a pillanat, amikor a fiatal férfi felugrott és berohant a szobába.
Olyasmit látott, amit nem akart. Apja a kanapén fekvő anyját fojtogatta, amitől Bélának „elborult az agya”.
Ráugrott az apjára, elkapta a nyakát, édesanyjáról lerántotta és — a szorításon nem lazítva — lassan a fekvőhely mellé, a földre csúsztatta apját”
– idézte fel a gyilkosság pillanatait a szaklap, azzal folytatva, hogy ekkor még a gyilkos és az édesanyja is azt hitte, hogy a férfi magához fog térni.
Fordulat a bírósági tárgyaláson
A Béla ellen emberölés alapos gyanúja miatt indult nyomozást végül a Fővárosi Főügyészség ügyészei jogos védelem címén megszüntették. Indokolásukban rámutattak, hogy a fiatal férfi „cselekménye végrehajtásakor jogos védelmi helyzetben volt”. Anyja és fia történetét a család ismerősei és az igazságügyi orvosszakértői szakvélemény is alátámasztotta, amelyben az állt, hogy nemcsak a férfit fojtogatta a fia ezen a napon, hanem az asszonyt is a férje.
Ha Béla nem lép közbe, alighanem az édesanyjához kellett volna mentőt és halottas kocsit hívni.
