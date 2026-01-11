Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Baklövés

Visszafelé sült el Magyar Péter támadása – saját kezűleg erősítette a Fidesz kampányát

Időjárás

Elszabadult a tél pokla – hófúvás, ónos eső és -20 fok bénítja meg az országot

nyíregyházán

Megsérült egy nyíregyházi diák iskolája tornatermében

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Nem rögzítették jól a lajhármászó játék kötelét, emiatt történt baleset Nyíregyházán. Egy diák leesett a magasból és megsérült.
Link másolása
Vágólapra másolva!
nyíregyházánfejsérülésiskoladudás miklósszabolcs - szatmár - bereg vármegyebalesetmegsérültmentőleesetttornaterem

Az egyik, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye székhelyén, Nyíregyházán lévő középiskola tornatermében 2024 decemberében élménynapot tartottak gyerekeknek, amely balesettel ért véget, megsérült egy diák. Az esetről dr. Márton Anett, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség helyettes sajtószóvivője tájékoztatta a Szon.hu-t.

Az iskola tornatermében történt a baleset, megsérült egy diák
Az iskola tornatermében történt a baleset, megsérült egy diák
Illusztráció: MW-archív

A balesetben megsérült egy diák

A programhoz egy külső egyesület biztosított mozgásfejlesztő eszközöket - majomlétrát, lajhármászót és gyűrűkarikás függeszkedő -, amelyeket a szervezet képviselője állított fel a tornateremben, és bemutatta, hogyan kell ezeket használni.

Az egyik diák a függeszkedésre szolgáló lajhármászót próbálta ki. 

Az egyik 2 méter hosszúságú mászórudat rögzítő kötél csomója kioldódott a biztonsági karabinerről, a diák leesett az eszköz alatt lévő szivacsra, a mászórúd pedig megütötte a homlokát. 

A gyerek nyolc napon belül gyógyuló hámsérülést szenvedett. 

Az ügyben foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt indult eljárás egy férfi ellen. 

A gyanú szerint az eszközöket nem kellő alapossággal ellenőrizte, vagyis megszegte azokat az előírásokat, amelyek ránézve kötelezőek lettek volna. Az ügyészség a korábban büntetlen előéletű gyanúsítottal szemben egy évre elhalasztotta a vádemelést. Amennyiben ez idő alatt nem követ el újabb jogsértést, az eljárást megszüntetik – közölte dr. Márton Anett.

Eközben újabb információk derültek ki Dudás Miklós rejtélyes halálával kapcsolatban. Állítólag megtalálták azt a férfit, aki utoljára látta és még beszélt is a vérző fejű kajakozó világbajnokkal. Ha érdeklik a részleteket, ez ne hagyja ki!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!