Megsérült egy nyíregyházi diák iskolája tornatermében

Az egyik, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye székhelyén, Nyíregyházán lévő középiskola tornatermében 2024 decemberében élménynapot tartottak gyerekeknek, amely balesettel ért véget, megsérült egy diák. Az esetről dr. Márton Anett, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség helyettes sajtószóvivője tájékoztatta a Szon.hu-t.

Illusztráció: MW-archív

A balesetben megsérült egy diák

A programhoz egy külső egyesület biztosított mozgásfejlesztő eszközöket - majomlétrát, lajhármászót és gyűrűkarikás függeszkedő -, amelyeket a szervezet képviselője állított fel a tornateremben, és bemutatta, hogyan kell ezeket használni.

Az egyik diák a függeszkedésre szolgáló lajhármászót próbálta ki.

Az egyik 2 méter hosszúságú mászórudat rögzítő kötél csomója kioldódott a biztonsági karabinerről, a diák leesett az eszköz alatt lévő szivacsra, a mászórúd pedig megütötte a homlokát.

A gyerek nyolc napon belül gyógyuló hámsérülést szenvedett.

Az ügyben foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt indult eljárás egy férfi ellen.

A gyanú szerint az eszközöket nem kellő alapossággal ellenőrizte, vagyis megszegte azokat az előírásokat, amelyek ránézve kötelezőek lettek volna. Az ügyészség a korábban büntetlen előéletű gyanúsítottal szemben egy évre elhalasztotta a vádemelést. Amennyiben ez idő alatt nem követ el újabb jogsértést, az eljárást megszüntetik – közölte dr. Márton Anett.

