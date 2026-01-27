Élet és halál között: drámai percek egy cibaki nyaralóban

Hírlevél
1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Cibakháza külterületén egy nehezen megközelíthető nyaralónál gyors és összehangolt mentőakcióra volt szükség, miután egy kritikus állapotú beteghez érkezett bejelentés. A nehéz terep és az időjárási viszonyok komoly kihívást jelentettek a szervezett mentés során.
Hétfő reggel életveszélyes rosszullétről érkezett jelzés a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében lévő Cibakháza külterületén található, Holt-Tisza menti nyaralóból. A helyszínre siető Cibakházi Polgárőrség és a Közterület-felügyelet egységei azonnal látták, hogy összetett és gyors beavatkozásra van szükség – írta a Szoljon.hu.

Mentők és polgárőrök a sár fogságában, életet mentettek a Holt‑Tisza partján

A Holt‑Tisza mentén a felmelegedés és az olvadás miatt a dűlőutak szinte járhatatlanná váltak, így a mentőszemélyzetnek nemcsak a beteg állapotával, hanem az útviszonyokkal is meg kellett küzdenie.

A szakemberek a helyszínen gyors állapotfelmérést végeztek, mely súlyos vércukorszint‑eltérést, alacsony vérnyomást és mellkasi panaszokat észleltek, ezért mindvégig kiemelt prioritás maradt a gyors ellátás. 

  • A szolgálati terepjáró ingajáratban vitte a mentőket és az életmentő felszereléseket a körülbelül 600 méteres, mélyen sáros útszakaszon
  • Az ingatlan sajátosságai miatt hordágyat nem lehetett alkalmazni, ezért a mentősökkel együtt kézzel vitték le a beteget az emeletről

Mentés közben a beteg állapota ingadozott, de végül sikerült eljuttatni a járhatatlan szakaszon át a mentőautóhoz, amely a további kezelésre a Hetényi Géza Kórház felé indult.

A mentés lezárása után a helyszínen dolgozók visszatértek a sárban rekedt mentőegységhez és segítettek a jármű és a személyzet kijutásában is.

