Mentőhelikopter jött a bajba jutott túrázóért a Kőszegi-hegységben

Bajba jutott túrázó mentéséhez riasztották január 3-án délután a Vas vármegyei tűzoltókat a Kőszegi-hegységbe, az Írottkő-kilátó felé vezető túraösvényhez. A tűzoltóegység a mentőkkel közösen, gyalogosan közelítették meg a sérültet, akit hordágyra fektettek, és így segítették le a csúszós, jeges, havas hegyoldalról. A sérültet végül mentőhelikopter szállította kórházba – írja a Vaol.hu a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása alapján.

Mentőhelikopter vitte kórházba a sérült túrázót, miután lehozták a hegyről

Fotó: Kőszegszerdahely ÖTPE, forrás: Vaol.hu

Szilveszter napján is mentőhelikopter szállt le a Kőszegi-hegységben

Egy bokasérült nőt kellett lehozniuk a tűzoltóknak az Írottkő-kilátó túraútjáról 2025 utolsó napján. A drámai mentésről bővebben ebben a cikkünkben olvashat.