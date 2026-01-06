Mentőhelikopter jött a bajba jutott túrázóért a Kőszegi-hegységben

Sérült túrázóhoz riasztották január 3-án délután a Vas vármegyei tűzoltókat az Írottkő-kilátó felé vezető túraösvényhez. A mentéshez több tűzoltóegység, a mentők és mentőhelikopter bevetésére is szükség volt.
Bajba jutott túrázó mentéséhez riasztották január 3-án délután a Vas vármegyei tűzoltókat a Kőszegi-hegységbe, az Írottkő-kilátó felé vezető túraösvényhez. A tűzoltóegység a mentőkkel közösen, gyalogosan közelítették meg a sérültet, akit hordágyra fektettek, és így segítették le a csúszós, jeges, havas hegyoldalról. A sérültet végül mentőhelikopter szállította kórházba – írja a Vaol.hu a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása alapján.
Szilveszter napján is mentőhelikopter szállt le a Kőszegi-hegységben
Egy bokasérült nőt kellett lehozniuk a tűzoltóknak az Írottkő-kilátó túraútjáról 2025 utolsó napján. A drámai mentésről bővebben ebben a cikkünkben olvashat.
