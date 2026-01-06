Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor kemény üzenetet küldött az ukránoknak és Brüsszelnek

Ezt látnia kell!

Brutális gyilkosság áldozata lett Mozart? Közel 250 év után kiderül a titok

mentőhelikopter

Mentőhelikopter jött a bajba jutott túrázóért a Kőszegi-hegységben

13 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Sérült túrázóhoz riasztották január 3-án délután a Vas vármegyei tűzoltókat az Írottkő-kilátó felé vezető túraösvényhez. A mentéshez több tűzoltóegység, a mentők és mentőhelikopter bevetésére is szükség volt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
mentőhelikoptervas vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóságkőszegi - hegységbeÍrottkő-kilátótúrázómentés

Bajba jutott túrázó mentéséhez riasztották január 3-án délután a Vas vármegyei tűzoltókat a Kőszegi-hegységbe, az Írottkő-kilátó felé vezető túraösvényhez. A tűzoltóegység a mentőkkel közösen, gyalogosan közelítették meg a sérültet, akit hordágyra fektettek, és így segítették le a csúszós, jeges, havas hegyoldalról. A sérültet végül mentőhelikopter szállította kórházba – írja a Vaol.hu a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása alapján. 

Mentőhelikopter vitte kórházba a sérült túrázót
Mentőhelikopter vitte kórházba a sérült túrázót, miután lehozták a hegyről 
Fotó: Kőszegszerdahely ÖTPE, forrás: Vaol.hu

Szilveszter napján is mentőhelikopter szállt le a Kőszegi-hegységben

Egy bokasérült nőt kellett lehozniuk a tűzoltóknak az Írottkő-kilátó túraútjáról 2025 utolsó napján. A drámai mentésről bővebben ebben a cikkünkben olvashat.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!