Veszélyben a gyerekek? Mentőhelikopter szállt le az iskola udvarára

6 perce
Olvasási idő: 4 perc
Egy férfi önmagát szúrta hasba Jászapátin szerdán délelőtt a helyi általános iskola közelében. Emiatt egy mentőhelikopter szállt le az iskola udvarára. A diákok és a tanulók szerencsére nem érintettek az eseményben.
mentőhelikopterhasba szúrjászapáti általános iskola és aminyomozásöngyilkossági kísérletrendőrség

Mentőhelikopter szállt le szerda délelőtt Jászapátin, miután egy férfi hasba szúrta magát az általános iskolához közeli utcában írta a Szoljon.hu.

Mentőhelikopter érkezett Jászapátiba a férfihez, aki megszúrta magát
Mentőhelikopter érkezett Jászapátiba a férfihez, aki megszúrta magát
Fotó: Archív / Mészáros János / Illusztráció

Öngyilkossági kísérlet vagy baleset? Mentőhelikopter Jászapátin

  • A helikopter nem az iskolába, hanem a közeli utcába érkezett, ahol egy férfi megsérült.
  • A vizsgálatok még folyamatban vannak.
  • Egyelőre nincs hivatalos tájékoztatás a férfi állapotáról vagy arról, hogy mi vezetett a súlyos tettig.

Az egyértelmű így, hogy a Jászapáti Általános Iskola és AMI udvarán landoló légi jármű nem tanulóbalesethez érkezett. A helyi iskola vezetője az intézmény közösségi média felületén is hangsúlyozta, hogy a gyerekek biztonságban vannak és nem érintettek az esetben.

A gyerekek védelme kulcsfontosságú feladat a társadalom és az intézmények számára. Egy New York állambeli férfi a bíróságon beismerte, hogy hosszú hónapokon át elhanyagolta két gyermekét. Az ötéves lányát éhezés és kiszáradás miatt hagyta meghalni, míg hároméves fiát egy összetákolt ketrecbe zárta. Mindeközben ő drogozott és videojátékokkal töltötte idejét.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 


 

 

 

