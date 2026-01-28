Veszélyben a gyerekek? Mentőhelikopter szállt le az iskola udvarára

Mentőhelikopter szállt le szerda délelőtt Jászapátin, miután egy férfi hasba szúrta magát az általános iskolához közeli utcában – írta a Szoljon.hu.

Fotó: Archív / Mészáros János / Illusztráció

Öngyilkossági kísérlet vagy baleset? Mentőhelikopter Jászapátin

A helikopter nem az iskolába, hanem a közeli utcába érkezett, ahol egy férfi megsérült.

A vizsgálatok még folyamatban vannak.

Egyelőre nincs hivatalos tájékoztatás a férfi állapotáról vagy arról, hogy mi vezetett a súlyos tettig.

Az egyértelmű így, hogy a Jászapáti Általános Iskola és AMI udvarán landoló légi jármű nem tanulóbalesethez érkezett. A helyi iskola vezetője az intézmény közösségi média felületén is hangsúlyozta, hogy a gyerekek biztonságban vannak és nem érintettek az esetben.

