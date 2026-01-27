Mutatjuk, milyen nehéz mentőhelikopterrel utcán landolni

Hírlevél
59 perce
Olvasási idő: 5 perc
Szakmai szempontok alapján elemzi egy oktatópilóta azt a rendhagyó balesetet, amely Nyírbátor belvárosában történt egy leszállás során. A szerencsétlen manőver közben megrongálódott a mentőhelikopter, az eset pedig komoly vitákat és kérdéseket vetett fel a lakott területen belüli landolás biztonsági protokolljaival kapcsolatban.
mentőhelikopternyírbátorközlekedési táblatáblabelváros

Látványos, és veszélyes esemény zajlott le január 23-án a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nyírbátor szívében, amikor egy eszméletlen kisfiú mentésére érkező légimentő kényszerült kockázatos landolásra a belvárosban. Miközben a földi mentőegységek már a helyszínen küzdöttek a gyermek állapotának stabilizálásáért, a süllyedő mentőhelikopter forgószárnya eltalált egy közlekedési táblát, ami miatt a gép is megsérült. Bár a balesetben senki sem sebesült meg, a rendőrség büntetőeljárást indított, és a légügyi hatóságokkal közösen vizsgálják, mi vezetett a technikai malőrhöz a kritikus mentési akció során – írta a Szon.hu.

Leszállásközben sérült meg egy mentőhelikopter Nyírbátorban
Leszállásközben sérült meg egy mentőhelikopter Nyírbátorban
Fotó: rendőrség

Miért a legnehezebb próbatétel a belvárosi mentés egy mentőhelikopternek?

A nyírbátori incidens, amely során egy gyermekmentésre siető mentőhelikopter forgószárnya leszállás közben egy közlekedési táblának ütközött, rávilágított a légimentés egyik legfeszültebb lélektani helyzetére. 

Egy tapasztalt oktatókapitány elemzése szerint az ilyen pillanatokban a személyzet „késélen táncol”, hiszen a mentés vágya és a fizikai korlátok drámai módon feszülnek egymásnak.

A szakértő az alábbi kulcspontokban foglalta össze a városi landolás kockázatait és tanulságait:

  • A „küldetéskényszer” nyomása: Amikor a pilóta tudja, hogy egy gyermek élete a tét, a döntéshozatali folyamat óhatatlanul beszűkül. Az „azonnal ott kell lennünk” érzése miatt a kockázatvállalási küszöb emberi módon eltolódik;
  • A biztonsági zóna hiánya: A nemzetközi (EASA) ajánlás szerinti 25×25 méteres szabad terület nem bürokrácia, hanem túlélési tartalék. Városban a táblák, oszlopok és kábelek sokkal közelebb vannak, mint azt a szem elsőre érzékeli;
  • Láthatatlan veszélyforrások: A szűk utcákban nemcsak a fizikai akadályok, hanem a csalóka fényviszonyok, a zavaró háttér és a hirtelen megváltozó széláramlatok is nehezítik a manővert;
  • Osztott felelősség: A biztonságos landolás nem csak a pilótán múlik; a földi egységeknek kell biztosítaniuk a „steril zónát” és eltávolítaniuk az akadályokat, mielőtt a gép megkezdi a süllyedést;
  • A jó döntés nem mindig a leszállás: A szakértő hangsúlyozza: a leszállás megszakítása (go-around) nem kudarc, hanem professzionális döntés, ha a helyszín nem garantálja a személyzet és a technika épségét.

A vizsgálat célja nem a bűnbakkeresés, hanem a tanulás, hogy a jövőben még biztonságosabbá váljanak a hasonló, életmentő bevetések.

 

