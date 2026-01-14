Gyanús ételmaradékok egy pécsi óvoda mellett

Hírlevél
59 perce
Egy pécsi óvoda mellett gyanús ételmaradékokat találtak a környékbeliek. A mérgezés gyanúja miatt a helyiek aggódnak.
Felháborodás tört ki Pécsen, miután az Esztergár Lajos utcai óvoda környékén mérgezés gyanúja merült fel – írta a Bama.hu.

A fa alatt fedezték fel a gyanús ételt, ami mérgezés gyanúját keltette a környéken sétálókban
A fa alatt fedezték fel a gyanús ételt, ami mérgezés gyanúját keltette a környéken sétálókban
Forrás: BAMA / Olvasói fotó

Mérgezésre utaló jelek?

A gyanús ételre egy helyi BAMA olvasó figyelt fel, aki naponta többször sétáltatja kutyáját a környéken. Elmondása szerint egyik nap az óvoda melletti füves területen gyanús ételmaradékokra és csontdarabokra lett figyelmes.

Pécsen a Csacsis óvoda melletti füves területen találtam vélhetően mérgezett étel maradékot. Van egy fa, amin az ide a kutyusokkal játszani járó gazdik a labdáikat gyűjtik, ide szoktak a kutyáik rohanni legelőször. Ezen fa alatt volt szét szórva mindenféle csont, ételmaradék... Lehet, hogy tévedek és nem veszélyforrás, de inkább legyen mindenki körültekintő! Természetesen összeszedtem, de ki tudja, mikor lesz kint még egy adag...

– mesélte egy környéken élő lakos.

A BAMA információi szerint azóta az óvoda környékén, az erkélyek alatti területen is számtalanszor fedeznek fel gyanús ételmaradékokat az arra sétálók.

 

 

