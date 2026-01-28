Súlyos baleset érte Meryl Streep magyar hangját

Borbás Gabi március elsején tölti be 77. életévét. A sors különös játéka, hogy pontosan annyi idős lesz, mint Meryl Streep, akinek magyar hangjaként hamarosan ismét hallhatjuk "Az ördög Pradát visel" második részében. A Jászai Mari-díjas színésznő a Best magazinnak beszélt arról, miként kényszerült gyökeresen átértékelni az életét egy súlyos balesetet követően – vette észre a Blikk.

A Meryl Streep magyar hangjaként is ismert Borbás Gabi Jászai Mari-díjas színésznő a Hogy volt?! című tv-műsor felvételén, az MTVA Kunigunda utcai gyártóbázisának 3-as stúdiójában.

Fotó: MTI/Zih Zsolt

A színésznő felidézte: egy évvel ezelőtt, miközben mezítláb felmosott, egy rossz mozdulat miatt elesett.

A baleset következtében eltört a csuklója és az egyik csigolyája is, sérülései miatt pedig három hónapon át ágyhoz volt kötve.

Három hónapon keresztül feküdtem, fűzőt kellett hordanom, lefogytam, és az életkedvem is teljesen elment”

– idézte fel a nem túl kellemes emlékeket.

A színésznő elmondása szerint az elmúlt egy év leginkább arról szólt, hogy testileg és lelkileg is újra felépítse önmagát, és ismét értelmet, célt találjon az életében. Bár óvatosan halad, úgy érzi, jó irányba indult el.

A felépülés során hatalmas támaszt jelentenek számára a gyermekei, akik a közelben élnek, és felváltva látogatják őt.

Fiára, Imrére különösen büszke: a negyvenéves férfi hangmérnökként dolgozik, és saját, sikeres vállalkozást vezet. Lánya, Tóth Marica 36 éves, elismert festőművész, akinek már számos kiállítása volt itthon és külföldön egyaránt. Bár unokája még nincs, Borbás Gabi ebben is megtalálja a derűs oldalt: elmondása szerint most ő az, akit a családban mindenki „dédelget”.

A hang, amit mindenki ismer: Meryl Streep és Glenn Close magyarhangja

Borbás Gabi a magyar szinkronszínészet egyik meghatározó alakja, akinek jellegzetes hangját évtizedek óta milliók ismerik.

Különösen az erős, karakteres női szereplők magyar hangjaként vált ismertté: gyakran ő szólaltatja meg magyarul Meryl Streepet és Glenn Closet is.

Mindezek alapján nagy eséllyel "Az ördög Pradát visel" második részében is ő adja majd Miranda Priestly magyar hangját – akárcsak húsz évvel ezelőtt. Erről egyelőre csak sejtelmesen nyilatkozik, de minden jel arra utal, hogy a nézők ismét az ő hangján hallhatják majd a legendás karaktert.