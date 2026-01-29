Mesterlövészt riasztottak az M6-os autópályára, lezárták a sztrádát

Komoly baleset miatt áll az M6-os autópálya a Fácános pihenő térségében. Egy gázpalackokat szállító kamion sodródott le az útról, a rakomány pedig szétszóródott a pályán. Több palack meggyulladt, a lángokat jelenleg vízsugarakkal fékezik meg a kiérkező tűzoltók, és mesterlövészt is értesítettek – számolt be róla a Bors.

A helyzet súlyossága miatt a beavatkozás során mesterlövészt is hívtak, hogy biztosítsák a területet

Fotó: Heves Megyei Hírlap/Huszár Márk

Mesterlövész is részt vesz a baleset biztosításában

A mentésben és az oltásban számos egység vesz részt, hivatásos és önkéntes tűzoltók érkeztek többek között Érdről, Törökbálintról, Budapestről, Dunaújvárosból és a környező településekről is.

A helyzet súlyossága miatt a Terrorelhárítási Központ mesterlövészét is bevonták az akcióba.

Ilyen helyzetekben előfordul, hogy a hatóságok nem várják meg, amíg a palackok túlhevülés miatt felrobbannak, hanem egy mesterlövész kilövi az eszközöket. A lövéstől a palack nem robban fel, hanem a golyó ütötte lyukon csak simán kiengedi a tartalmát.

Az autópálya érintett szakaszát biztonsági okokból mindkét irányban teljesen lezárták, a forgalom nem haladhat át a területen.

A gázpalackok jelenléte igen kockázatos minden háztartásban, mert pillanatok alatt káoszt okozhatnak, amennyiben használatuk nem rendeltetésszerű. December végén egy XVII. kerületi családi ház borult lángba, miután két gázpalack robbant fel az épületben.

A kataszrófavédelem egy korábbi felvételén nézhetik meg, ahogy a TEK kommandósai kilőnék két gázpalackot: