Megöltek egy tinédzsert Miskolcon, most kiderült, miért kellett meghalnia

Január elején egy vasárnap esti szóváltás torkollott tragédiába a miskolci Vörösmarty utcában, ahol egy 17 éves emődi fiú sebesítette meg halálosan 16 éves társát. Az áldozat még megpróbált elmenekülni, de a közeli játszótérnél összeesett, a rendőrség pedig rövid időn belül elfogta a miskolci késelés gyanúsítottját – írta a Boon.hu.

Kiderült mi vezetett a miskolci késeléshez

Fotó: Police.hu

Bár a szóváltás és a lökdösődés ténye már az első pillanattól ismert volt, a támadás valódi okát eddig homály fedte. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság is megerősítette: a tragédiához vezető konfliktus kábítószer, illetve annak megszerzése körül robbant ki.

A hatóság tájékoztatása szerint a fiatalok közötti végzetes vita közvetlenül a droghelyzethez köthető, ezért az emberölés mellett kábítószer birtoklása miatt is eljárást indítottak. A rendőrség hangsúlyozta, hogy minden egyéb találgatás alaptalan, a nyomozás jelenlegi adatai egyértelműen a kábítószerrel kapcsolatos ellentétet jelölik meg a késelés indítékaként.