Elképesztő! Hetekig fogva tartották Molnár Gusztávot

Brutális élményről számolt be a balhéiról híres Molnár Gusztáv a Levente Klubja újabb adásában, amely a Creator TV YouTube-csatornán látható a Blikk szerint. Nem ez lenne az első. Az Origo végig követte Molnár Gusztáv mélypontjait. Alkoholproblémái miatt többször került válságos helyzetbe, előfordult, hogy a Corvin negyedben, a Mediaworks székháza közelében találtak rá, akkor már magatehetetlen volt, máskor mentő vitte el. Augusztusban kiderült, hogy zaklatta volt barátnőjét, aki nem sokkal korábban szakított vele. Az egykor lecsúszott színész legutóbb arról beszélt, hogy bűncselekmény áldozatává vált.

2025.04.29 Budapest A Könyvelő 2 filmpremier Fotó: Gábor Zoltán MW Bulvár Képen: Molnár Gusztáv

Fotó: Gábor Zoltán

Volt olyan, hogy egyszer egy fickó két hétig fogva tartott... Egy intézetben találkoztam valakivel, aki tudta, hogy nincs hova mennem. Mondta, hogy hozzá mehetek, befogadott. Elvette a pénzemet, a telefonomat, mindenemet, és két hétre bezárt a lakásba. Nagyon sokszor bántalmazott, beszakadt a dobhártyám, megvert, satöbbi... Aztán meg tudtam szökni. Egy ilyen elég ahhoz, hogy életed végéig pszichológushoz járj, és beszélgess róla. Nekem ötven ilyenem van."

– idézte fel a színész.

Durva sérüléseket szerzett Molnár Gusztáv

Koponyatörés, arcüregtörés, homloküreg, bordatörések, vertek meg, raboltak ki… Volt olyan időszak, amikor autók közt, hidegben újságot kerestem, hogy mire lehet feküdni… Nagyon-nagy dolognak tartom azt, hogy most élek. És most el is érzékenyültem…"

– mondta állítólag a könnyeivel küszködve.

A celeb arról beszélt, hogy élete most egy új szakaszba lépett: a negyvenhez közeledve valódi felépülésként éli meg ezt az időszakot, ami szerinte jóval összetettebb annál, hogy egyszerűen nem iszik.

Úgy fogalmazott, korábban nem tanult meg igazán élni, pihenni vagy tisztán kapcsolódni,

mindig az őrület hajtotta, most viszont 39 évesen még sok mindent keres magában, például azt is, mi érdekli valójában, mi lehetne a hobbija. Saját bevallása szerint ebben a folyamatban kicsit még gyereknek érzi magát, miközben párjával április elejére várják első közös gyermeküket, egy kislányt.