Temetőfalnak ütközött egy motoros, gyászolja a közösség az elhunyt futárt

Többen is rémülten ébredtek a hajnali csendet megtörő sikolyokra és szirénákra Sopronban, az Anger téri sporttelep közelében kedden, január 27-én. A helyszínre érkező lakók döbbenetes látványt találtak: egy férfi feküdt a földön, akinek éppen az életéért küzdöttek. Hamarosan kiderült, hogy egy halálos motorbaleset történt: a középkorú férfi a jeges úton elvesztette uralmát járműve felett, letért az útról, és a közeli evangélikus temető falának csapódott – írta a Bors.

A motorbalesetben megsérült férfit a helyszínen próbálták újraéleszteni

Fotó: Mesterséges intelligencia által generált fotó



Egy futár halt meg a motorbalesetben

Az eset idején a közelben egy szabadnapos mentős tartózkodott, aki azonnal a sérülthöz sietett, és megkezdte az újraélesztést. Bár a mentőegységek rövid időn belül a helyszínre érkeztek és hosszasan küzdöttek az életéért, a sérülések végzetesnek bizonyultak. A város lakóit megrendítette a tragédia, hiszen a férfi, Péter, szinte mindenki számára ismerős volt: hosszú éveken át futárként szállította a helyi újságot, minden hajnalban végigjárta a házakat. Aznap is csak a munkája miatt indult útnak motorjával.

Bármilyen idő volt, ő hozta a lapot hajnalban. Nyáron és télen, a leghidegebb és a legmelegebb időben is ment, eddig sosem volt gond, biztosan és jól vezetett, nem ment őrült módra, hiszen háztól házig járt

– mesélte egy helyi asszony. Hozzátette, Pétert mindenki szerette, sokan már várták a hajnali felbukkanását.

A baleset körülményeit még vizsgálják, de a helyiek szerint aznap különösen csúszós volt az út:

Megtévesztő lehet, hogy kissé enyhült az idő a nagy fagyok óta, mert aznap éjjel mínuszok voltak, ha jól tudom. Még a járdák is nagyon csúsztak reggel, gondolom, hogy az autóút sem volt különb

– tette hozzá a helyi hölgy. A baleset körülményeit a rendőrség jelenleg is vizsgálja.

Motoros balesetekről gyakran írunk, többször azonban nem jó hírekről számolunk be. Néhány nappal ezelőtt a németországi Aschaffenburg közelében. Egy mindössze 20 éves motoros apja szeme láttára vesztette életét az A3-as autópályán.