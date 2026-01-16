„NA SZIA MENTŐ!” – Elindult az Országos Mentőszolgálat ovis programja

„NA SZIA MENTŐ!” elnevezéssel elindult az Országos Mentőszolgálat új, ovis programja, amely ráirányítja a figyelmet, mennyire fontos, hogy már egészen kicsi korban megtanítsuk a gyerekeknek, hogyan tudnak vészhelyzetben segíteni, mentőt hívni – írja Facebook-oldalán az OMSZ.

„NA SZIA MENTŐ!” elnevezéssel elindult az OMSZ új, ovis programja

Fotó: Országos Mentőszolgálat/Facebook



Ez a „NA SZIA MENTŐ!” program alapelve

A mentőszolgálat egy 10 oldalas színező füzet készített, amely nyugodt tempóban vezeti végig a gyermekeket a segítségkérés lépésein, minden oldalon egyetlen, világos üzenetet közvetítve. Fontos, hogy már egy 4-6 éves gyermek is észrevegye, ha baj van, és szóljon egy felnőttnek. A további segítségnyújtás és a felelősség azonban a felnőtteké és a szakembereké. A színező füzet mellett egy rövid animációs film is készült, amely a szülőkkel, óvodai nevelőkkel közös beszélgetésre, feldolgozásra ad lehetőséget.

Innen ered a közvetlen, kedves megszólítás

Hihetetlen lélekjelenlétről tett tanúbizonyságot néhány hónapja egy akkor négyéves kisfiú, Medárd Budapesten. Mivel nem tudta felébreszteni cukorbeteg édesanyját, rájött, hogy nagy a baj és azonnal tárcsázta a 112-es segélyhívót. „Na, szia, mentő!” – a talpraesett kissrác ezzel, a mára ikonikussá vált mondattal üdvözölte a vonal másik végén lévő mentésirányítót. A rutinos szakember megnyugtató szavaival folyamatosan biztatta és instruálta a gyermeket, aki pontos leírást adott anyukája állapotáról, majd a szomszédoktól kért segítséget.

Nem sokkal később Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója bejelentette, hogy ez lett az új jelmondatuk, a mentősök pedig büszkén ragasztották fel a „NA SZIA MENTŐ!” matricát az új mentőautókra.