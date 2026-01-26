Hírlevél
nemi szerv

Tömött villamoson nyomta péniszét egy nő kezébe a miskolci szatír

Egy miskolci villamoson egy férfi a zsúfoltságot kihasználva közvetlenül egy nő mellé állt, majd lehúzta a nadrágja cipzárját. A vádirat szerint elővette a nemi szervét, és azt a mellette utazó nő kezéhez érintette, mielőtt a következő megállónál elmenekült volna.
nemi szervmiskolci szatírvillamostömegközlekedés

Vádat emelt a Miskolci Járási Ügyészség egy férfi ellen, aki a gyanú szerint egy zsúfolt villamoson nyomta nemi szervét egy nő kezéhez. Az ügyről az ügyészség adott ki közleményt – írta a Blikk.hu.

Tömött villamoson vette elő nemi szervét a miskolci szatír
Tömött villamoson vette elő nemi szervét a miskolci szatír
Fotó: Dreamstime Stock Photos 

Nemi szervével zaklatta az utast egy miskolci villamoson

A vádirat szerint a férfi tavaly augusztusban egy miskolci üzletben figyelt fel a későbbi áldozatra, majd nem sokkal később követni kezdte. A nő után felszállt a villamosra is, ahol a délutáni forgalom miatt alig lehetett mozdulni. A férfi ezt a helyzetet használta ki: fokozatosan a nő közvetlen közelébe húzódott, majd mellé szorult.

A férfi ezt követően nadrágja cipzárját lehúzta, elővette nemi szervét, és azt a nő kezéhez érintette. A sértett az érintést észlelte, lenézett, majd felismerve a történteket megijedt és hangosan reagált. A férfi a villamos megállásakor azonnal leszállt, és elhagyta a helyszínt.

Az ügyészség a büntetlen előéletű vádlott esetében tárgyalás tartása nélkül, büntetővégzésben pénzbüntetés kiszabását indítványozta. 

Időről időre előkerülnek azok a történetek, ahol magukat épelméjűnek beállító férfiak a tömegközlekedési eszközt választják férfiasságuk mutogatására. November 25-én este egy fiatal nő Budapestről Lajosmizse felé utazott, amikor mellé ült egy 22 éves férfi. A férfi a Dabas–Gyón állomás előtti szakaszon elővette a nemi szervét, majd erőszakkal próbált az arcához közel kerülni, miközben a nő hajába kapaszkodott.

 

