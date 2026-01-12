Életet mentett az OMSZ új, január 1-jén bevezetett fejlesztése

Hírlevél
Az új megoldásnak köszönhetően a súlyos állapotú beteget – az általános betegút lerövidítésével –közvetlenül a speciális ellátás helyére szállíthatták. Az OMSZ TeleStroke-rendszer országos lefedettséggel működik.
Működik és már életet is mentett az Országos Mentőszolgálat új fejlesztése. Élesben bizonyított a január 1-jén elindított videóalapú stroke-távdiagnosztikai (OMSZ TeleStroke) rendszer – adta hírül büszkén Facebook-oldalán a OMSZ.

OMSZ TeleStroke-rendszer
Az OMSZ TeleStroke-rendszer tovább növeli a sürgősségi betegellátás biztonságát és hatékonyságát 
Fotó: OMSZ/Facebook

A mentőket egy nő rosszullétéhez riasztották, a mentőegység a helyszínről videókapcsolaton keresztül lépett kapcsolatba a Semmelweis Egyetem
Idegsebészeti és Neurointervenciós Klinika Stroke Centrumának ügyeletes szakorvosával. A valós idejű, kétirányú kép- és hangközvetítés lehetővé tette a beteg neurológiai tüneteinek elemzését, így gyors és megalapozott döntés született a további, speciális ellátásról. 

Életet mentett az OMSZ TeleStroke-rendszer

Az új megoldásnak köszönhetően a mentők a súlyos állapotú beteget – az általános betegút lerövidítésével – közvetlenül a speciális ellátás helyszínére szállíthatták, és a leggyorsabban juthatott a különleges ellátáshoz, ami döntő jelentőségű volt az életkilátásai szempontjából. Mint írják, az életmentő kezelés időben megkezdődhetett, így helyreállt az agyi vérkeringés. Enélkül egy ilyen kórkép jó eséllyel halálos kimenetelű lett volna.

Kiemelték azt is, hogy az OMSZ TeleStroke-rendszer országos lefedettséggel működik: Magyarországon mind a 40 akkreditált Stroke Centrum csatlakozott, így a videóalapú neurológiai konzultáció már az ország teljes területén elérhető a mentőegységek számára. 

