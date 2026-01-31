Döbbenetes! Felakasztotta magát egy ötödik osztályos tanuló Ercsiben

Stabil állapotban szállították kórházba a mentők azt az ötödik osztályos diákot, aki január 29-én a kapucnijánál fogva „egy fogasra akaszkodott” az ercsi Eötvös József Általános Iskolában. A fiú feltehetően azért próbált öngyilkos lenni, mert rendszeresen bántalmazták diáktársai – számolt be a Borsonline.hu.

Öngyilkos akart lenni egy kisfiú, mert nem bírta tovább elviselni társai bántalmazását

Fotó: illusztráció/Shutterstock

A Dunaújvárosi Tankerületi Központ tájékoztatása szerint a többiek azonnal a segítségére siettek, így fizikai sérülés szerencsére nem történt, azonban a mentők megfigyelés céljából bevitték a kórházba.

Ezért akart öngyilkos lenni

Helyiek elmondása szerint a kisfiút hosszú ideje verbálisan és fizikailag is bántalmazták az osztálytársai. A kialakult helyzet kezelésébe és a diákok segítésébe iskolapszichológust vontak be.

