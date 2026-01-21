Holttestet találtak egy gödöllői erdőben

Január 21-én, szerdán reggel értesítettek a Pest megyei rendőrséget arról, hogy egy ember, aki feltehetően öngyilkos akar lenni, eltűnt. A rendőrök megállapították, hogy egy erdőbe ment Gödöllőn. Több irányból indultak a keresésére - írta a Nool.hu.

A Pest vármegyei mentő- és kutatóegységek a Gödöllő környéki erdőben keresték az öngyilkossági szándékkal eltűnt személyt

Forrás: Facebook | Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat

Öngyilkos akart lenni a jelek szerint

A hatóságok azonnal mentő- és kutatócsapatokat riasztottak, köztük a Főnix nevű telefonlokalizáló drónt és kutyás egységeket is bevetve az erdős terület feltérképezésére. A drón a mobiltelefon helyadatai alapján segítette az eltűnt bemérését.

Délutánra a mozgósított egységek egy szűkebb sűrű erdősávban rátaláltak a keresett ember holttestére. A körülmények azt mutatták, hogy nem lehetett volna időben megtalálni ahhoz, hogy megmentsék az életét.

Az illető földi maradványait kötéltechnikai eszközök segítségével hozták fel a szakadékból a rendőrségi szemlét követően. A mentésben résztvevő szervezetek őszinte együttérzésüket fejezték ki a hozzátartozóknak és a gyászoló családnak.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.