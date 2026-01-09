Ónos eső közeledik, senki ne üljön autóba, ha feltétlenül nem muszáj

Az Operatív Törzs mai sajtójátékoztatóján Szanka Gábor, a Hungaromet Zrt. vezérigazgatója elmondta: a délnyugati országrészben lesz a legzordabb az időjárás. Zala és Vas vármegyében narancs, Somogy és Baranya vármegyében piros riasztást adta ki. A következő órákban megkezdődik először Zala megye felől, majd kiterjed folyamatosan az ónos eső lehetősége – emelte ki Szanka Gábor.

Ónos eső várható, az Operatív Törzs azt kéri, senki ne induljon útnak. Ha mégis, akkor fokozott óvatosság szükséges az utakon

Fotó: Polyák Attila / Polyák Attila

Ónos eső: senki ne induljon útnak

Egyes területeken öt millimétert meghaladó ónos esőre és csapadékra számítanak a meterológusok, emiatt pedig komoly jegesedés várható az utakon. Akik tehetik, ne induljanak el, felesleges kockázatokat ne vállaljanak – kérte a vezérigazgató.

Szanka Gábor arra is felhívta az állampolgárok figyelmét, hogy kövessék a hatósági jelzéseket, riasztásokat. A vezérigazgató szerint a holnapi nap során enyhülés tapasztalható, szombat reggelre eláll a csapadék. A következő időszakban várható friss hó mennyisége 5 centiméter alatt marad. A nagy hideg azonban velünk marad, kisebb enyhülés szerdától, csütörtöktől lehet, ám ezek az előrejelzések még nem pontosak.

–Fontos megjegyezni, hogy a Hungaromet alkalmazásán is folyamatosan megjelennek az információk, illetve az applikáción keresztül mindenkinek az adott lakóhelyére vonatkozó riasztást közvetítik valós időben. Kérjük, használják a lehetőséget és folyamatosan tájékozódjanak a várható időjárásról! – emelte ki Szanka Gábor.

Az Operatív Törzs részletes sajtótájékoztatóját ide kattintva tudja megtekinteni.