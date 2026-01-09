Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ebből nagy baj lehet – Donald Trump újabb ország ügyeibe avatkozik bele

Részletek

Horrorisztikus sérülések vezettek Dudás Miklós halálához

ónos eső

Ónos eső közeledik, senki ne üljön autóba, ha feltétlenül nem muszáj

58 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A tél leghidegebb, legzordabb napjai állhatnak előttünk – derült ki Szanka Gábor, a Hungaromet Zrt. vezérigazgatója által elmondottakból. A szakember az Operatív Törzs péntek reggeli sajtótájékoztatóján arra figyelmeztetett: ónos eső közeledik, senki ne üljön autóba, akinek nem muszáj. Az időjárási fejleményeket érdemes követni a Hungaromet weboldalán, vagy a cég applikációjában.
Link másolása
Vágólapra másolva!
ónos esőhungarometszanka gáboroperatív törzs

Az Operatív Törzs mai sajtójátékoztatóján Szanka Gábor, a Hungaromet Zrt. vezérigazgatója elmondta: a délnyugati országrészben lesz a legzordabb az időjárás. Zala és Vas vármegyében narancs, Somogy és Baranya vármegyében piros riasztást adta ki. A következő órákban megkezdődik először Zala megye felől, majd kiterjed folyamatosan az ónos eső lehetősége – emelte ki Szanka Gábor.

Ónos eső várható, az Operatív Törzs azt kéri, senki ne induljon útnak. Ha mégis, akkor fokozott óvatosság szükséges az utakon
Ónos eső várható, az Operatív Törzs azt kéri, senki ne induljon útnak. Ha mégis, akkor fokozott óvatosság szükséges az utakon
Fotó: Polyák Attila / Polyák Attila

Ónos eső: senki ne induljon útnak

Egyes területeken öt millimétert meghaladó ónos esőre és csapadékra számítanak a meterológusok, emiatt pedig komoly jegesedés várható az utakon. Akik tehetik, ne induljanak el, felesleges kockázatokat ne vállaljanak  – kérte a vezérigazgató.

Szanka Gábor arra is felhívta az állampolgárok figyelmét, hogy kövessék a hatósági jelzéseket, riasztásokat. A vezérigazgató szerint a holnapi nap során enyhülés tapasztalható, szombat reggelre eláll a csapadék. A következő időszakban várható friss hó mennyisége 5 centiméter alatt marad. A nagy hideg azonban velünk marad, kisebb enyhülés szerdától, csütörtöktől lehet, ám ezek az előrejelzések még nem pontosak.

–Fontos megjegyezni, hogy a Hungaromet alkalmazásán is folyamatosan megjelennek az információk, illetve az applikáción keresztül mindenkinek az adott lakóhelyére vonatkozó riasztást közvetítik valós időben. Kérjük, használják a lehetőséget és folyamatosan tájékozódjanak a várható időjárásról! – emelte ki Szanka Gábor.

Az Operatív Törzs részletes sajtótájékoztatóját ide kattintva tudja megtekinteni.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!