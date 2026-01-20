Dermesztő hideg, forró intézkedések – megszólalt az Operatív Törzs

A tél megmutatta a legzordabb arcát, ezért az Operatív Törzs folyamatosan figyeli a helyzetet és naprakész intézkedésekkel igyekszik megvédeni a lakosságot. Jó hír, hogy az utak járhatók, elzárt település nincs, a segítség pedig ott van, ahol a legnagyobb szükség van rá – írták közleményükben.

Az Operatív Törzs tűzifával segíti a rászorulókat

Fotó: Pixabay

Tűzifa és meleg tea: az Operatív Törzs ott segít, ahol tud

A rendkívüli hideg miatt eddig közel 2500 köbméter tűzifát osztottak szét a rászorulóknak. Tűzoltók, katonák, rendőrök és polgárőrök dolgoztak megfeszített tempóban és több száz címre jutott el a fűtőanyag, hogy senki ne maradjon fűtés nélkül a fagyos napokon.

Kazincbarcikán ugyan komoly gondot okozott egy csőtörés, ami miatt több ezer lakásban szünetelt a távhő, de a rendszer szerencsére sokáig tartja a meleget. Melegedőhelyet is megnyitottak, sőt, még melegedőbuszok és egy külön vonatszerelvény is készenlétben áll – bár eddig senkinek nem kellett igénybe vennie ezeket.

Az óvodák és iskolák közül több ideiglenesen bezárt, de a gyerekek felügyelete megoldott, a kórház pedig saját kazánokkal zavartalanul működik.

Fagyos mentések és téli riasztások

A hideg nemcsak az embereket, hanem az állatokat sem kíméli. Tiszabábolnán például egy jégbe fagyott szürke gémet mentettek ki a tűzoltók. Emellett számos közlekedési balesethez riasztották a hatóságokat, de halálos baleset szerencsére nem történt.

A rendőrök és polgárőrök több mint kétezer egyedül élő embert ellenőriztek és sok esetben segítséget is nyújtottak. A mentőknek is sűrű napjuk volt, több ezer esethez vonultak ki.

Az Operatív Törzs arra kér mindenkit, hogy figyeljünk egymásra: ha bajba jutott embert látunk, ne menjünk el mellette. Az extrém hidegben különösen veszélyben vannak az idősek, a betegek és az egyedül élők.

A tél még nem enged, de az összefogás ereje most is bizonyít és senki nincs egyedül a hidegben.