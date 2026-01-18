Extrém hidegre figyelmeztet az Operatív Törzs, de a segítségnyújtás továbbra is folyamatos

A hétvégén is folyamatos a segítségnyújtás, elzárt település nincs az országban, és útlezárás, súlykorlátozás sincs érvényben – közölte vasárnap este az Operatív Törzs az MTI-vel. Kiemelték, a meteorológiai előrejelzések szerint helyenként ködös, az ország északkeleti részén mínusz 15, mínusz 20 Celsius-fokos hideg idő várható. Azonban a tűzifa kiszállítása folyamatos, szombaton 322 helyszínre jutott összesen 581 köbméter tüzelő. 273 tűzoltó a rászorulóknak szállított tűzifa feldarabolását végezte, 394 katona, rendőr és polgárőr 159 járművel juttatta az életmentő tüzelőt azoknak, akiknek nem volt mivel fűteniük.

Operatív Törzs: szombaton 322 helyszínre jutott összesen 581 köbméter tüzelő

Fotó: Komka Péter / MTI Fotószerkesztőség

Figyeljünk egymásra! – kéri az Operatív Törzs

A közleményben továbbra is mindenkit arra bíztatnak, hogy ha segítségre szoruló emberrel találkozik, értesítse a karitatív szervek éjjel-nappal hívható diszpécser szolgálatát, vagy a 112-es segélyhívó számot. Az extrém hidegben ugyanis a hajléktalanok mellett azok is veszélyben vannak, akiknek az otthonukban van hideg.

Figyelni kell az idős, beteg, egyedül élő ismerősökre, rokonokra, szomszédokra. Hívjuk fel őket, csöngessünk be hozzájuk naponta többször is”

– javasolják.

Hatósági intézkedések szombaton

A rendőrséget 151 közlekedési balesethez riasztották, halálos baleset szerencsére nem történt, 27 azonban személyi sérüléssel járt. A rendőrök a polgárőrséggel és honvédséggel közösen 2182 elszigetelten, egyedül élő ember hogylétéről győződtek meg, 82 esetben nyújtottak számukra segítséget. 650 esetben tó- és folyópartokon ellenőrizték a jégen tartózkodás szabályainak betartását, 28 embert kellett emiatt figyelmeztetni. A mentőszolgálat 3714 esethez vonult szombaton. A kórházakban a betegellátás folyamatos és zavartalan. A tájékoztatás szerint a szelektív- és zöldhulladék-szállítást érintően vannak helyenként elmaradások.

38 új mentőautót kapott az Országos Mentőszolgálat pénteken, ez volt a 101 darabos beszerzés harmadik szállítmánya Fotó: OMSZ/Facebook

Közlekedési körkép

Szombaton a közúthálózaton a hókotráson és síkosságmentesítésen 72 munkagép dolgozott, utóbbihoz 59 616 tonna útszóró só, és 2 185 608 liter kalcium-klorid oldat áll rendelkezésre. A légiközlekedés zavartalan, a Dunán továbbra sem közlekedhetnek kishajók, vízi sporteszközök és csónakok. A Tisza teljes hazai szakaszán hajózási zárlat van érvényben. A jégtörő hajók továbbra is készenlétben állnak, csupán kikötőkben volt szükség jégtörésre – írták a közleményben.