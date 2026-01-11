Most szólt az Operatív Törzs – ezt nem érdemes figyelmen kívül hagyni

Veszprém, Fejér, Pest és Komárom-Esztergom vármegyében vasárnap éjfélig másodfokú, narancs riasztás van érvényben a hófúvás veszélye miatt. Ezt mondta a HungaroMet legfrissebb adataira hivatkozva az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szóvivője az operatív törzs vasárnap délelőtti sajtótájékoztatóján, Budapesten. Aki teheti, ne induljon útnak az érintett területeken!

A havas úton megcsúszott és árokba borult személyautó mentésén dolgoznak a katasztrófavédők 2026. január 7-én, január 11-én azt kéri az Operatív Törzs, senki nem induljon el a narancs riasztás alá eső területeken (Forrás: Facebook/Magyarország Kormánya)

Fotó: Facebook

Mukics Dániel tűzoltó alezredes tájékoztatása szerint jelenleg nincs elzárt település vagy útszakasz,

ugyanakkor szombaton több közlekedési baleset miatt ideiglenes félpályás korlátozásokat kellett bevezetni az M1-es és az M6-os autópályán.

Hozzátette: jelenleg sehol nincs érvényben súlykorlátozás, és lakosságvédelmi intézkedésre sem volt szükség.

Dr. Surján Orsolya országos tisztifőorvos pedig arról számolt be, hogy a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ figyelemfelhívó levelet juttatott el az egészségügyi szolgáltatókhoz és a gyógyszertárakhoz. Azt kérték tőlük, hogy az extrém hideg időjárásra tekintettel tegyék meg a szükséges óvintézkedéseket, és mérlegeljék a dialíziskezelésre, illetve kúraszerű ellátásra szoruló betegek ideiglenes fekvőbeteg-ellátását.

Mi az az operatív törzs?

Az operatív törzs egy ideiglenesen működő, döntés-előkészítő és irányító testület, amelyet akkor hoznak létre, amikor rendkívüli vagy fokozott figyelmet igénylő helyzet alakul ki.

Mit tesz?

Összegyűjti és értékeli az aktuális információkat (időjárás, közlekedés, egészségügy, rendvédelem)

Összehangolja a hatóságok munkáját (katasztrófavédelem, rendőrség, mentők, egészségügy)

Javaslatokat tesz, illetve döntéseket hoz a szükséges intézkedésekről

Tájékoztatja a lakosságot sajtótájékoztatókon keresztül

Mikor áll fel?

Súlyos, extrém időjárási helyzeteknél (pl. hófúvás, árvíz, hőség)

Tömeges baleseteknél

Járványhelyzetben

Egyéb válsághelyzetekben

Mit jelent ez a gyakorlatban?

Ha az operatív törzs összeül, az azt jelzi, hogy: