Most szólt az Operatív Törzs – ezt nem érdemes figyelmen kívül hagyni

Veszprém, Fejér, Pest és Komárom-Esztergom vármegyében vasárnap éjfélig másodfokú, narancs riasztás van érvényben a hófúvás veszélye miatt. Ezt mondta a HungaroMet legfrissebb adataira hivatkozva az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szóvivője az operatív törzs vasárnap délelőtti sajtótájékoztatóján, Budapesten. Aki teheti, ne induljon útnak az érintett területeken!
Mukics Dániel tűzoltó alezredes tájékoztatása szerint jelenleg nincs elzárt település vagy útszakasz,
ugyanakkor szombaton több közlekedési baleset miatt ideiglenes félpályás korlátozásokat kellett bevezetni az M1-es és az M6-os autópályán.
Hozzátette: jelenleg sehol nincs érvényben súlykorlátozás, és lakosságvédelmi intézkedésre sem volt szükség.
Dr. Surján Orsolya országos tisztifőorvos pedig arról számolt be, hogy a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ figyelemfelhívó levelet juttatott el az egészségügyi szolgáltatókhoz és a gyógyszertárakhoz. Azt kérték tőlük, hogy az extrém hideg időjárásra tekintettel tegyék meg a szükséges óvintézkedéseket, és mérlegeljék a dialíziskezelésre, illetve kúraszerű ellátásra szoruló betegek ideiglenes fekvőbeteg-ellátását.
Mi az az operatív törzs?
Az operatív törzs egy ideiglenesen működő, döntés-előkészítő és irányító testület, amelyet akkor hoznak létre, amikor rendkívüli vagy fokozott figyelmet igénylő helyzet alakul ki.
Mit tesz?
- Összegyűjti és értékeli az aktuális információkat (időjárás, közlekedés, egészségügy, rendvédelem)
- Összehangolja a hatóságok munkáját (katasztrófavédelem, rendőrség, mentők, egészségügy)
- Javaslatokat tesz, illetve döntéseket hoz a szükséges intézkedésekről
- Tájékoztatja a lakosságot sajtótájékoztatókon keresztül
Mikor áll fel?
- Súlyos, extrém időjárási helyzeteknél (pl. hófúvás, árvíz, hőség)
- Tömeges baleseteknél
- Járványhelyzetben
- Egyéb válsághelyzetekben
Mit jelent ez a gyakorlatban?
Ha az operatív törzs összeül, az azt jelzi, hogy:
- a helyzet folyamatos figyelést igényel,
- a hatóságok megerősített készültségben vannak,
- szükség esetén gyors beavatkozásra is sor kerülhet.