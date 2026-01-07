Friss hírekkel jelentkezett a hóhelyzeti Operatív Törzs, újabb tájékoztatón számoltak be a fejleményekről

Hírlevél
Szerda délután ismét sajtótájékoztatót tartottak a hóhelyzeti védekezés kapcsán. Az Operatív Törzs szóvivője, Mukics Dániel kiemelte: folyamatosan igyekeznek megtisztítani az utat a hótól, jelenleg közúton elzárt település nincs az országban.
Cikkünk folyamatosan frissül...

Szerdán délután kettőkor sajtótájékoztatót tartott a hóhelyzeti védekezés megszervezésével megbízott Operatív Törzs. A legfontosabb intézkedésekről, hírekről Mukics Dániel, a katasztrófavédelem szóvivője számolt be. 

Mukics Dániel, MukicsDániel, szóvivő, BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, sajtótájékoztató az országos hóhelyzetről
A katasztrófavédelem szóvivője, Mukics Dániel számolt az Operatív Törzs legújabb intézkedéseiről és a hóhelyzetről
Fotó: Mirkó István

Operatív Törzs: így áll most a védekezés

A szóvivő szerint a védekezés rendben zajlik, az utakat folyamatosan tisztítják és sózzák, a közúton, a hó miatt elzárt település nincs az országban szerdán, kora délután.

Mukics Dániel kiemelte: a hazai utakon jelenleg sehol nincs érvényben súlykorlátozás, a teherszállítás zavartalanul folyik.

A közműszolgáltatás mindenhol megfelelően működik, nincs információ fennakadásokról.

A szóvivő közölte: az M1-es autópályán komolyabb torlódás alakult ki Biatorbágy és Tatabánya között mindkét irányban, illetve Hegyeshalom irányában a 48-as, 50-es kilométerszelvényeknél, ezért arra kérik az embereket, hogy ha lehet, kerüljék el ezt a szakaszt.

747 munkagép dolgozik a hó eltakarításán, illetve a síkosságmentesítésen.

A mai napon 192 mentést hajtott végre a katasztrófavédelem, autókat szabadítottak ki a hó fogságából, illetve keresztbe fordult gépjárműveket fordítottak irányba. Mukics Dániel elmondta: halálos baleset is történt Nyírtassnál, egy autó megcsúszott és nekiütközött egy másik járműnek.

A Honvédség 1059 fővel áll készenlétben, 24 lánctalpas és 186 kerekes speciális járművel.

A mentőszolgálat 2082 esetnél avatkozott be, 302 traumás eredetű sérülést láttak el.

A kórházakban a működés zavartalan, a kórházi készletek fel vannak töltve.

A parkoló autósoknak felhívják a figyelmét, hogy kerüljék a közvetlen épület előtti parkolást, hiszen a lezúduló hó, jégcsapok kárt tehetnek az autókban és a gyalogosok is veszélyben vannak.

A szóvivő kiemelte: az ingatlan tulajdonosának feladata, hogy a ház előtt tegye járhatóvá a járdát. A jégcsapok eltávolítása kapcsán is az ingatlan tulajdonosa felel. A tűzoltók kizárólag a közvetlen életveszélyt okozó jégcsapokhoz vonulnak ki.

A kirándulóktól azt kérik, kerüljék az erdőket a kidőlő fák, leszakadó ágak miatt. 

A jégen tartózkodással kapcsolatban Mukics Dániel elmondta: még nem alakult ki megfelelő jégtakaró a hazai vizeken, ezért a jégre senki ne menjen. A vízkezelők feladata megmérni a jég vastagságát és kijelölni korcsolyapályát. Ha a jégen valaki reccsenő hangot hall, akkor hasaljon le és próbáljon a part felé kiúszni, ha vízbe esik, akkor mellúszásban próbáljon kiúszni a vízből.

A katasztrófavédelem azt kérte: ha valaki bajba jutott embert, állatot, sérült közművet, veszélyes helyzetet lát, hívják a 112-őt.

Dr. Szeles Norbert, az ORFK Közrendvédelmi Főosztály, Közterületi- és Őrszolgálati osztályvezetője a sajtótájékoztatón kiemelte: a rendőrség a rendkívüli időjárási viszonyok mellett is folyamatosan végzi a munkáját. A fagyos hőmérséklet könnyen okozhat kihűlést, életveszélyes állapotot, ezért fokozott figyelmet kell fordítani a rászoruló, idős személyekre. A rendőrség a polgárőrökkel együttműködve, házhoz menve ellenőrzi az idős, beteg személyeket. A hasonló ellenőrzések során január 5-én 1061 fővel vették fel a kapcsolatot, amelyből 68 fő kért segítséget. Kedden 95 fővel szemben alkalmaztak hasonló biztonsági intézkedést.

Ha a járőrök azt tapasztalják, hogy nem füstöl egy családi ház kéménye, akkor bekopogtathatnak, hogy ellenőrizzék, minden rendben van-e. Ez a megelőző jellegű jelenlét életeket menthet. 

A bátonyterenyei rendőrkapitányság körzeti megbízottja január 6-án egy 51 éves férfihoz érkezett ki, és a földön fekve találtak egy férfit, akihez azonnal mentőt hívtak és ezzel megmentették a férfi életét.

 

