Friss hírekkel jelentkezett a hóhelyzeti Operatív Törzs, újabb tájékoztatón számoltak be a fejleményekről

Cikkünk folyamatosan frissül...

Szerdán délután kettőkor sajtótájékoztatót tartott a hóhelyzeti védekezés megszervezésével megbízott Operatív Törzs. A legfontosabb intézkedésekről, hírekről Mukics Dániel, a katasztrófavédelem szóvivője számolt be.

A katasztrófavédelem szóvivője, Mukics Dániel számolt az Operatív Törzs legújabb intézkedéseiről és a hóhelyzetről

Fotó: Mirkó István

Operatív Törzs: így áll most a védekezés

A szóvivő szerint a védekezés rendben zajlik, az utakat folyamatosan tisztítják és sózzák, a közúton, a hó miatt elzárt település nincs az országban szerdán, kora délután.

Mukics Dániel kiemelte: a hazai utakon jelenleg sehol nincs érvényben súlykorlátozás, a teherszállítás zavartalanul folyik.

A közműszolgáltatás mindenhol megfelelően működik, nincs információ fennakadásokról.

A szóvivő közölte: az M1-es autópályán komolyabb torlódás alakult ki Biatorbágy és Tatabánya között mindkét irányban, illetve Hegyeshalom irányában a 48-as, 50-es kilométerszelvényeknél, ezért arra kérik az embereket, hogy ha lehet, kerüljék el ezt a szakaszt.

747 munkagép dolgozik a hó eltakarításán, illetve a síkosságmentesítésen.

A mai napon 192 mentést hajtott végre a katasztrófavédelem, autókat szabadítottak ki a hó fogságából, illetve keresztbe fordult gépjárműveket fordítottak irányba. Mukics Dániel elmondta: halálos baleset is történt Nyírtassnál, egy autó megcsúszott és nekiütközött egy másik járműnek.

A Honvédség 1059 fővel áll készenlétben, 24 lánctalpas és 186 kerekes speciális járművel.

A mentőszolgálat 2082 esetnél avatkozott be, 302 traumás eredetű sérülést láttak el.

A kórházakban a működés zavartalan, a kórházi készletek fel vannak töltve.

A parkoló autósoknak felhívják a figyelmét, hogy kerüljék a közvetlen épület előtti parkolást, hiszen a lezúduló hó, jégcsapok kárt tehetnek az autókban és a gyalogosok is veszélyben vannak.

A szóvivő kiemelte: az ingatlan tulajdonosának feladata, hogy a ház előtt tegye járhatóvá a járdát. A jégcsapok eltávolítása kapcsán is az ingatlan tulajdonosa felel. A tűzoltók kizárólag a közvetlen életveszélyt okozó jégcsapokhoz vonulnak ki.

A kirándulóktól azt kérik, kerüljék az erdőket a kidőlő fák, leszakadó ágak miatt.