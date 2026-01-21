Operatív Törzs: így készülhetünk a tél utolsó nagyobb rohamára

A hosszú, kemény mínuszok után végre enyhül az idő: csütörtök hajnalban még -13 fokra számíthatunk az északkeleti régióban, de pénteken már mindenhol 0 fok fölé emelkedik a hőmérséklet. A tél azonban nem enged minden gond nélkül – áll az Operatív Törzs közleményében.

Az Operatív Törzs szerint enyhülésre számíthatunk

Kazincbarcikán csak most állt helyre teljesen a távhőszolgáltatás, miután a szolgáltató folyamatosan csökkentette a fűtés nélkül maradt fogyasztók számát. A városban kihelyezett melegedőhelyre senki sem szorult, de az óvodák közül a Nefelejcs még tavaszig zárva marad az elavult fűtési rendszer miatt. A legszükségesebb segítséget az állam és az önkormányzatok biztosítják: eddig közel ötezer köbméter tűzifa jutott el azokhoz, akiknek tényleg nincs mivel fűteniük. A kiszállítást tűzoltók, katonák, rendőrök és polgárőrök segítették, így rengeteg családot melegített fel a hideg napokon. A hideg nemcsak a fűtést, hanem a közlekedést és az ellátást is próbára tette:

152 közlekedési baleset történt, kettő halálos kimenetelű volt. A mentők 3933 esethez vonultak, a hatóságok pedig több ezer, elszigetelten élő ember jóllétéről győződtek meg, és ahol kellett, segítettek. Az áramszünet és a vízellátási problémák szinte mindenhol megszűntek, néhány helyen még folyamatban van a hibaelhárítás.

Az Operatív Törzs azt kéri, hogy bár a hideg lassan enged, továbbra is figyeljünk a rászorulókra, az idősekre és azokra, akik egyedül élnek. Egy kis odafigyelés most is sokat jelenthet. Az iskolák többségében zavartalan a tanítás, a kórházakban pedig a betegellátás folyamatos, a forgalom a megszokotthoz képest 20 százalékkal nőtt, de műtéteket elhalasztani nem kellett. A közutakon és a vasútvonalakon rendkívüli esemény nem történt, a hókotrók és síkosságmentesítő gépek folyamatosan dolgoznak, az utakhoz elegendő só és kalcium-klorid áll rendelkezésre.