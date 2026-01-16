Köd, káosz, figyelmeztetés: megszólalt az Operatív Törzs

Hírlevél
Beköszöntött a klasszikus téli idő: köd, csúszós utak és fokozott figyelem mindenhol. Az Operatív Törzs friss tájékoztatása szerint ugyan nincs rendkívüli helyzet, de az óvatosság most mindennél fontosabb.
Az Operatív Törzs legfrissebb jelentése szerint az ország nagy részén borult, párás idő nehezíti a közlekedést, helyenként pedig ónos szitálás is előfordulhat – írták közleményükben.

Autósok, lassabban! – kéri az Operatív Törzs

A hatóságok minden közlekedőt felelős vezetésre kérnek. Bár jelenleg sehol sincs elzárt település, útlezárás vagy súlykorlátozás, a balesetek száma így is magas volt. A rendőrség közel kétszáz esethez vonult ki, köztük egy halálos kimenetelűhöz is.

A tűzoltók sem unatkoztak, több mint 80 helyszínen kellett beavatkozniuk, jellemzően közlekedési balesetek miatt.

Tűzifa a rászorulóknak

A hideg napokban nem csak az utakra figyelnek. A szociális program részeként újabb adag tűzifát osztottak ki, és így egyetlen nap alatt 176 rászoruló jutott összesen 141 köbméter fához. A darabolást a tűzoltók végezték, a kiszállításban pedig a rendőrség és a honvédség is részt vett.

Határ, vasút, busz – mi a helyzet?

Kisebb fennakadások voltak, de komoly problémák nem alakultak ki. Gyulán egy határátkelőnél meggyengült egy tetőszerkezet a hó súlya alatt, de a forgalom zavartalan maradt. A vasúton előfordultak 5-15 perces késések, néhány síntörés is lassította a közlekedést, de péntek reggelre minden vonalon helyreállt a rend.

A buszközlekedésben egyes térségekben hosszabb várakozási időkkel kell számolni, a légi közlekedés viszont zavartalan.

Zavartalan a közlekedés az utakon és a vonatoknál sincs fennakadás
Zavartalan a közlekedés az utakon és a vonatoknál sincs fennakadás
Fotó: Pixabay.com

Vízre szállni? Inkább ne!

A Dunán és a Tiszán továbbra is tilos kishajóval közlekedni. Ennek ellenére akadtak, akik fittyet hánytak a szabályokra.

Kiskunlacházánál ugyanis két ember rekedt a vízen, miután csónakjuk motorja felmondta a szolgálatot.

Őket a tűzoltók mentették ki.

Kórházak, iskolák működnek

A kórházakban folyamatos az ellátás, bár a betegforgalom érezhetően megugrott. Iskolai szünetre sehol nem volt szükség, csak néhány helyen kellett ideiglenesen online oktatásra átállni technikai okok miatt.

Fontos kérés az autósokhoz

Az Operatív Törzs külön felhívta a figyelmet arra is, hogy sok lerobbant vagy magára hagyott jármű akadályozza a hókotrást és a forgalmat. Arra kérik az autótulajdonosokat, hogy gondoskodjanak járműveik mielőbbi elszállításáról.

A tél tehát megmutatta a fogát, de most rajtunk a sor, hogy észnél legyünk.

 

 

