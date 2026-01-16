Köd, káosz, figyelmeztetés: megszólalt az Operatív Törzs

Az Operatív Törzs legfrissebb jelentése szerint az ország nagy részén borult, párás idő nehezíti a közlekedést, helyenként pedig ónos szitálás is előfordulhat – írták közleményükben.

Az Operatív Törzs óvatosságra figyelmezteti az autósokat

Fotó: Pixabay.com

Autósok, lassabban! – kéri az Operatív Törzs

A hatóságok minden közlekedőt felelős vezetésre kérnek. Bár jelenleg sehol sincs elzárt település, útlezárás vagy súlykorlátozás, a balesetek száma így is magas volt. A rendőrség közel kétszáz esethez vonult ki, köztük egy halálos kimenetelűhöz is.

A tűzoltók sem unatkoztak, több mint 80 helyszínen kellett beavatkozniuk, jellemzően közlekedési balesetek miatt.

Tűzifa a rászorulóknak

A hideg napokban nem csak az utakra figyelnek. A szociális program részeként újabb adag tűzifát osztottak ki, és így egyetlen nap alatt 176 rászoruló jutott összesen 141 köbméter fához. A darabolást a tűzoltók végezték, a kiszállításban pedig a rendőrség és a honvédség is részt vett.

Határ, vasút, busz – mi a helyzet?

Kisebb fennakadások voltak, de komoly problémák nem alakultak ki. Gyulán egy határátkelőnél meggyengült egy tetőszerkezet a hó súlya alatt, de a forgalom zavartalan maradt. A vasúton előfordultak 5-15 perces késések, néhány síntörés is lassította a közlekedést, de péntek reggelre minden vonalon helyreállt a rend.

A buszközlekedésben egyes térségekben hosszabb várakozási időkkel kell számolni, a légi közlekedés viszont zavartalan.

Zavartalan a közlekedés az utakon és a vonatoknál sincs fennakadás

Fotó: Pixabay.com

Vízre szállni? Inkább ne!

A Dunán és a Tiszán továbbra is tilos kishajóval közlekedni. Ennek ellenére akadtak, akik fittyet hánytak a szabályokra.

Kiskunlacházánál ugyanis két ember rekedt a vízen, miután csónakjuk motorja felmondta a szolgálatot.

Őket a tűzoltók mentették ki.

Kórházak, iskolák működnek

A kórházakban folyamatos az ellátás, bár a betegforgalom érezhetően megugrott. Iskolai szünetre sehol nem volt szükség, csak néhány helyen kellett ideiglenesen online oktatásra átállni technikai okok miatt.

Fontos kérés az autósokhoz

Az Operatív Törzs külön felhívta a figyelmet arra is, hogy sok lerobbant vagy magára hagyott jármű akadályozza a hókotrást és a forgalmat. Arra kérik az autótulajdonosokat, hogy gondoskodjanak járműveik mielőbbi elszállításáról.

A tél tehát megmutatta a fogát, de most rajtunk a sor, hogy észnél legyünk.