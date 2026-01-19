Operatív Törzs: Két lányt a jeges Ipolyból kellett kihúzni

Az Operatív Törzs hétfő reggeli sajtótájékoztatója a meteorológiai előrejelzések értékelésével kezdődött. Ezek szerint száraz, hideg idő várható, helyenként leszállhat a köd, az ország északkeleti részén -15, akár -20 Celsius-fokos hideg idő várható.

Az Operatív Törzs szerint minden út járható, nincsenek elzárt települések, a közösségi közlekedés zavartalan

Fotó: Varga György / MTI Fotószerkesztõség

Operatív Törzs: A rendkívüli hidegben folyamatos a tűzifa kiosztása

Elzárt település nincs az országban. Útlezárás, súlykorlátozás sincs érvényben.

A meteorológiai előrejelzések szerint az Alföldön, Budapesten és a Dunántúl egyes részein várható borult, ködös időjárás, máshol többnyire napos idő lesz. A borult területeken előfordulhat minimális hószállingózás és ónos szitálás, egyébként száraz, de hideg idő várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet -8 és +1 Celsius-fok között várható. Késő este északkeleten -15, akár -20 fokra hűl le a levegő.

A rendkívüli hideg miatt január 15-e óta már 1891 köbméter tűzifát biztosított az állam a rászorulóknak. Ebből 778 köbméter közvetlenül a rászorulókhoz, 1113 pedig az önkormányzatokhoz került.

Vasárnap 234 tűzoltó végezte a tűzifa szállítás előtti feldarabolását. 503 katona, rendőr és polgárőr 186 járművel juttatta az életmentő tüzelőt azoknak a rászorulóknak, akiknek nem volt mivel fűteniük. Vasárnap 193 helyszínre, összesen 843 köbméter tűzifa jutott el. 75 köbmétert közvetlenül rászorulóknak, 768-at pedig az önkormányzatokhoz vittek, 118 településre jutott el tüzelő.

Beszakadt az Ipoly jege, amikor két lány tartózkodott rajta

Vasárnap 16 óra körül Ipolydamásd és Szob között egy 13 és egy 15 éves lány az Ipoly jegére ment, amely beszakadt alattuk.

Egy járókelő mentette ki a két fiatalt a 80 centiméteres jeges vízből, a kiérkező tűzoltók és rendőrök hordágyra fektették és átadták őket a mentőknek.

A mentők a Váci Jávorszky Ödön Kórházba szállították a két lányt, ahol az áthűlt alsó végtagjaikat visszamelegítették. Fagyási sérülést nem szenvedtek, tegnap este hazamehettek.

Ez az eset is jól mutatja, hogy a folyóvizek jegén tartózkodni életveszélyes. Az Operatív Törzs mindenkit arra kér, hogy folyóvizek jegére ne menjen rá. Mostanra több tó jege is alkalmassá vált a téli sportolásra, de kizárólag a kijelölt területen szabad a jégre menni. Nem tanácsos egyedül korcsolyázni, ha többen vagyunk, tudunk egymásra figyelni, segítséget hívni. Ha ropogást, recsegést hallunk, azonnal hasaljunk a jégre, és próbáljunk meg a part felé hason csúszva eljutni. Minél nagyobb testfelülettel vagyunk a jégen, annál kisebb az esélye, hogy beszakad. Ha a jég beszakadt, próbáljunk hason felfeküdni a vízre és mellúszással ráúszni a part felőli jégre. Ha a jég alá kerül valaki, akkor van esélye túlélni, ha felfelé néz és a fények alapján megtalálja a léket a jégen, ahol beszakadt. Ha ilyen helyzetet látunk, azonnal hívjuk a 112-es segélyhívószámot.