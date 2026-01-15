Operatív Törzs: Bár enyhébb az idő, egyvalami még mindig gondot okozhat

A meteorológiai előrejelzések szerint csütörtökön több térségben sűrű köd nehezítheti a közlekedést, emiatt a látási viszonyok korlátozottak lehetnek. Késő délutántól és estétől az Északi-középhegységben, az Észak-Alföldön, valamint Budapest térségében helyenként gyenge ónos eső is előfordulhat. Vasárnaptól ismét hidegebbre fordul az idő, az északkeleti országrészben akár mínusz 15 Celsius-fok alá is süllyedhet a hőmérséklet az Operatív Törzs tájékoztatása szerint.

Csipkebogyóra fagyott ónos eső a Förhénc-hegyen

Fotó: MTI/Varga György / MTI/Varga György

Az országban továbbra sincs elzárt település, lezárt út vagy érvényben lévő súlykorlátozás. Ugyanakkor tegnap több helyen kellett átmeneti forgalomkorlátozást bevezetni balesetek és műszaki meghibásodások miatt. Több főúton és autópályán is időszakos lezárások, torlódások alakultak ki, elsősorban balesetek és meghibásodott járművek miatt.

Ezeken a szakaszokon kellett beavatkozni az Operatív Törzs szerint

18:05 és 19:45 között Hőgyésznél a 65-ös főút volt lezárva, itt két személyautó frontálisan ütközött.

8:20 és 11:05 között le kellett zárni Kisújszállásnál a 4-es főutat, mert egy személyautó kisbusszal ütközött.

18:55-től 21:30-ig hat kilométeres torlódás alakult ki Biatorbágynál az M1-es autópályán Hegyeshalom felé.

20:40 és 21:30 között az M6-os autópályán, a Budapest felé vezető oldalon, a 169-os kilométerszelvénynél lévő alagútban egy meghibásodott kamion miatt pályazár volt érvényben.

22:20 és 0:20 között az M3-as autópályán Vásárosnamény felé, az Igrici pihenőhelynél egy meghibásodott kamion miatt kellett lezárni az utat.

22:20 és 22:40 között az M1-es autópályán sávszűkítés volt érvényben, mert Budapest felé, a 37-es kilométernél lévő terelt szakaszon egy személyautó terelőelembe ütközött.

Szerdán 9 településen és egy budapesti kerületben akadozott az áramellátás, a hiba 5241 fogyasztót érintett.

Csütörtök délelőtt Budapest XIII. kerületében szünetel átmenetileg az áramszolgáltatás, amely 9 fogyasztót érint. Ez a helyzet megoldódott.

Az egészséges ivóvízellátás tegnap 19 településen szünetelt, 3371 fogyasztót érintett. A hibaelhárítás mindenhol megtörtént. Ma hajnalban Jászkiséren dolgoztak még, itt 30 fogyasztónál állították helyre a vízellátást, délelőtt Baranyajenőn szünetelt a vízszolgáltatás, ez 139 fogyasztót érintett.

Átmenetileg szünetel az egészséges ivóvízellátás Balatonszabadin 80 fogyasztónál és Derecskén 3769 fogyasztási helyen. A hibák kiküszöbölése folyamatban van.

A hulladékszállítás az ország 85 százalékában zavartalanul működik, az elmaradások pótlására a szolgáltató többleterőforrást biztosít. Ahol hulladékszállító autóval az útviszonyok miatt egyes utcák nem megközelíthetők, ott gyalogosan oldják meg.

A betegellátás a felmerülő kisebb problémák ellenére zavartalan.

A betegforgalom a megszokotthoz képest összességében 30 százalékkal emelkedett. Műtétek elhalasztására nem volt szükség.

A közúthálózaton a hóeltakarításban és síkosságmentesítésben 78 munkagép dolgozott tegnap.

A síkosságmentesítéshez 61 220 tonna útszóró só és 1 906 186 liter kalcium-klorid oldat áll rendelkezésre.

A vasúti közlekedésben váltóhibák és balesetek miatt Bicske és Budapest között nem jártak a vonatok.

Érd alsón kialakult váltóhibák miatt egyes vonatok módosított útvonalon jártak. Helyenként 15-20 perces késéssel közlekedtek a vonatok. Almásfüzitő és Almásfüzitő felső között pótlóbuszok jártak.