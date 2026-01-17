Nem kegyelmez az időjárás: riasztást adott ki az Operatív Törzs

A meteorológiai előrejelzések alapján vasárnap estétől ismét extrém hideg érkezik Magyarországra. A nappali enyhébb idő után gyors lehűlés várható, az éjszakák pedig kifejezetten keménynek ígérkeznek – tájékoztatta az Operatív Törzs.

Extrém hideg időjárásra hívja fel a figyelmet az Operatív Törzs

Fotó: Pixabay.com

Az Operatív Törzs szerint szombaton még többfelé köd, gyenge eső, a Nyugat-Dunántúlon akár ónos eső is kialakulhat, de az igazi próbatétel csak ezután jön. Késő este egyes területeken már mínusz tíz fok alá süllyedhet a hőmérséklet, vasárnap éjszaka pedig az ország északkeleti részén mínusz húsz fok közeli értékeket is mérhetnek.

Segítség a hidegben: megy a tűzifa a rászorulóknak – hangsúlyozta az Operatív Törzs

A hideg miatt kiemelten figyelnek a rászorulókra is. A napokban több száz ember kapott tűzifát, amelyet 475 katona, rendőrök és polgárőrök juttattak el a családokhoz. A szállítás a hétvégén is folytatódik, senkit nem hagynak fűtés nélkül.

A tűzoltóknak közben bőven akad dolguk is, az elmúlt időszakban balesetekhez, tetőszerkezetek károsodásához és műszaki mentésekhez is riasztották őket. Több településen családi házak váltak lakhatatlanná a hó és a nedvesség miatt, az érintetteket rokonoknál vagy önkormányzati segítséggel helyezték el.

Csúszós utak, több baleset, áramkimaradás

A rendőrség országszerte több száz közlekedési balesethez vonult ki, halálos eset szerencsére nem történt. A hatóságok arra kérik az autósokat, hogy indulás előtt tankoljanak, tartsanak takarót, meleg ruhát az autóban és lehetőség szerint kerüljék a hosszabb utakat a legnagyobb hidegben.

A vasúti és buszközlekedés alapvetően zavartalan, kisebb késések előfordulhatnak, a légiközlekedésben nincs fennakadás. A Dunán és a Tiszán továbbra is hajózási korlátozások vannak érvényben a jegesedés miatt.

A tél az áramellátásba is beleszólt és 18 településen, valamint Budapest XII. kerületének egyes részein összesen 11859 fogyasztónál akadozott a szolgáltatás. A legtöbb helyen már sikerült helyreállítani az ellátást, szombat reggel Felsőtárkányban még 20 fogyasztónál dolgoznak a szakemberek. De nemcsak az áram, az ivóvíz is okozott némi fejtörést, így 41 településen és a XII. kerületben volt átmeneti fennakadás, amely 7508 fogyasztót érintett. A javítások nagy része lezárult, jelenleg 3 fogyasztási helyen, összesen 402 háztartásnál tart még a hibaelhárítás.

A szemétszállítás sem úszta meg teljesen a zord időjárást, 26 településen maradtak ki járatok, főként a szelektív és zöldhulladék elszállítása csúszott meg. A jó hír, hogy a kórházakban mindenhol biztosított volt a betegellátás. Bár a betegforgalom 20 százalékkal megnőtt, sehol sem kellett műtéteket elhalasztani.