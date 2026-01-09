Pénteken délután 3 órakor sajtótájékoztatót tartott Mukics Dániel tűzoltó alezredes, a katasztrófavédelem és a hóhelyzeti Operatív Törzs szóvivője, valamint Mikesz Csaba, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. műszaki vezérigazgató-helyettese. A sajtóeseményen beszámolnak az utak állapotáról és a következő napokban várható időjárás miatti óvintézkedésekről.

Mukics Dániel, az Operatív Törzs szóvivője azt kérte mindenkitől, ha tehetik, ne induljanak útnak azokon a területeken, ahol ónos eső esik

Fotó: Mirkó István

Operatív Törzs: ónos eső jön, mindenki fontolja meg, hogy útnak indul-e

Szanka Gábor, a Hungaromet vezérigazgatója a tájékoztatón elmondta: az ónos eső elkezdett esni, és várhatóan az éjszakai órákig is esni fog a csapadék. Hozzátette: ónos eső, hó nem fog esni a hétvégén, ám marad a zord idő, hófúvás várható a hétvégén. Szanka azt kérte: mindenki maradjon otthon, ha nem muszáj elindulnia.

Mukics Dániel kiemelte: elzárt település nincs az országban. A székesfehérvári vonalon azonban történt egy baleset reggel, ami lassítja a forgalmat, illetve kora délután vezetékszakadás is történt és ezekben a percekben indult újra a forgalom. A szóvivő elmondta: több vármegye néhány településén akadozik vagy szünetel az áram- és a vízszolgáltatás. Kiemelte: a szolgáltató folyamatosan dolgozik a hibák elhárításán.

Mukics Dániel is hangsúlyozta: senki nem induljon útnak. A szóvivő szerint ha valahol leszakadt vezetéket látnak, ne közelítsék meg, hívják a szolgáltatót, vagy a 112-es telefonszámot.

A traumás sérülések miatti műtétek száma 50 százalékkal emelkedett a korábbi évek hasonló időszakához képest – közölte az Országos Kórházi Főigazgatóság adatait Mukics Dániel. Hozzátette: a szakembereknek az a kérése, hogy a gyermekek ne sportcipőben űzzék a téli sportokat, hanem megfelelő öltözetben, bakancsban.

A közutak állapota

Mikesz Csaba kiemelte: délig 4000 tonna sót szórtak ki az útra, már az ónos eső érkezése előtt elkezdték a munkát. A vezérigazgató-helyettes kiemelte: ott, ahol jelentős mennyiségű ónos eső esik, zúzalékos követ szórtak szét, mivel az eső lemossa a sót az útról.

Kiemelte: folyamatosan vezetnek be korlátozásokat az utakon a nagy súlyú, 7,5 tonnánál nehezebb járművekre.

Az M7-es autópályán Balatonöszöd és az országhatár között;

Az M76-os út teljes hosszát;

Az M86-os út teljes szakaszát;

Az M6-os autópályát a mohácsi elágazástól az országhatárig

lezárták a 7,5 tonnánál nagyobb járművek előtt.