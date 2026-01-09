Operatív Törzs: sikeres a hó elleni védekezés Somogyban

Pénteken délután 4 órakor rendkívüli sajtótájékoztatót tart a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Operatív Törzs Veszélyhelyzet Kezelési Központjában Mihályka Szabina tűzoltó főhadnagy, a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője és Orbán Zoltán rendőr alezredes, a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.

Operatív Törzs: Somogyban is kontroll alatt tartják a hóhelyzetet

Fotó: Polyák Attila / Polyák Attila

Operatív Törzs: kontroll alatt a hóhelyzet

Mihályka Szabina kiemelte: az utak járhatóak Somogyban, elzárt település nincs. Összesen 387 tonna sót használtak fel. A szóvivő elmondta, hogy arra kérték az embereket, minél kevesebbet mozduljanak ki otthonról.

Mihályka Szabina szerint az elmúlt napokban nem történt halálos tragédia Somogyban,

így kijelenthető: az emberek megfogadták a hatóság tanácsait. Hozzátette: azon balesetek során, ahol tűzoltói beavatkozásra volt szükség, személyi sérülés nem történt.

A hatóság továbbra is arra kéri az állampolgárokat, csak akkor induljanak útnak, ha nagyon muszáj

– mondta a szóvivő. Jelenleg 30 tűzoltó áll rendelkezésre, ám az ónos eső ideje alatt a tűzoltójárművek sem tudnak olyan gyorsan a helyszínre érni, mint az megszokott. Több településen, így Kaposváron, Zamárdiban, Siófokon, Lengyeltótiban is árokba csúszott személyautók kérték a tűzoltók segítségét.

A kórházakban folyamatos a betegellátás, a patikákban is rendelkezésre állnak a krónikus betegek gyógyszerei – tájékoztatott a szóvivő.

A közútkezelő 37 munkagéppel, kora reggeltől folyamatosan dolgozott a vármegye útjain, hogy amikor leesik az eső, az ne tudjon azonnal megfagyni. Összesen 387 tonna sót használtak fel a mai nap folyamán. A szóvivő azt kérte, hogy

az autósok a parkolókat használják, lehetőleg ne az út szélén álljanak meg, mert az balesetveszélyes.

A mentőszolgálat munkatársai 40, hóláncokkal felszerelt mentőautóval állnak készenlétben.

Az időjárás miatt nincs járatkimaradás az autóbuszközlekedésben, a közműszolgáltatások esetében sincs fennakadás.

Rendőrség: senki ne induljon útnak

Orbán Zoltán a sajtótájékoztatón kiemelte: a rendőrség arra kéri az embereket, hogy lehetőleg senki induljon útnak. Ha mégis, figyeljenek a megnövekedett féktávolságra, és kísérjék figyelmmel az aktuális információkat.