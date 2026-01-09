Operatív Törzs: sikeres a hó elleni védekezés Somogyban

Pénteken délután 4 órakor rendkívüli sajtótájékoztatót tart a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Operatív Törzs Veszélyhelyzet Kezelési Központjában Mihályka Szabina tűzoltó főhadnagy, a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője és Orbán Zoltán rendőr alezredes, a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.
Operatív Törzs: kontroll alatt a hóhelyzet
Mihályka Szabina kiemelte: az utak járhatóak Somogyban, elzárt település nincs. Összesen 387 tonna sót használtak fel. A szóvivő elmondta, hogy arra kérték az embereket, minél kevesebbet mozduljanak ki otthonról.
Mihályka Szabina szerint az elmúlt napokban nem történt halálos tragédia Somogyban,
így kijelenthető: az emberek megfogadták a hatóság tanácsait. Hozzátette: azon balesetek során, ahol tűzoltói beavatkozásra volt szükség, személyi sérülés nem történt.
A hatóság továbbra is arra kéri az állampolgárokat, csak akkor induljanak útnak, ha nagyon muszáj
– mondta a szóvivő. Jelenleg 30 tűzoltó áll rendelkezésre, ám az ónos eső ideje alatt a tűzoltójárművek sem tudnak olyan gyorsan a helyszínre érni, mint az megszokott. Több településen, így Kaposváron, Zamárdiban, Siófokon, Lengyeltótiban is árokba csúszott személyautók kérték a tűzoltók segítségét.
A kórházakban folyamatos a betegellátás, a patikákban is rendelkezésre állnak a krónikus betegek gyógyszerei – tájékoztatott a szóvivő.
A közútkezelő 37 munkagéppel, kora reggeltől folyamatosan dolgozott a vármegye útjain, hogy amikor leesik az eső, az ne tudjon azonnal megfagyni. Összesen 387 tonna sót használtak fel a mai nap folyamán. A szóvivő azt kérte, hogy
az autósok a parkolókat használják, lehetőleg ne az út szélén álljanak meg, mert az balesetveszélyes.
A mentőszolgálat munkatársai 40, hóláncokkal felszerelt mentőautóval állnak készenlétben.
Az időjárás miatt nincs járatkimaradás az autóbuszközlekedésben, a közműszolgáltatások esetében sincs fennakadás.
Rendőrség: senki ne induljon útnak
Orbán Zoltán a sajtótájékoztatón kiemelte: a rendőrség arra kéri az embereket, hogy lehetőleg senki induljon útnak. Ha mégis, figyeljenek a megnövekedett féktávolságra, és kísérjék figyelmmel az aktuális információkat.
A rendőrség összesen 90 helyszínt jelölt ki a megyében, ahova kiterelik a 7,5 tonnánál nagyobb gépkocsikat az utakról.
A forgalomkorlátozások kapcsán elmondta: a 66-os főutat lezárták Sántosnál, Baranya felé nem lehet közlekedni. A 68-as főút Marcali és Bőny között szintén le van zárva, a forgalmat visszafordítják. Kiemelte: az M7-es autópályán nem lehet közlekedni a kamionokkal.
Orbán Zoltán felhívta a figyelmet a jégen tartózkodás szabályaira is, ugyanis a somogyi rendőrök ellenőrzik a tó területét.
Jelenleg sem az északi, sem a déli part nem alkalmas sportolásra.
A jégen tartózkodás tilos és életveszélyes.
A megyében jelenleg 63 veszélyeztetett személyről tudnak, akik a hideg idő miatt bajba kerülhetnek. Őket rendszeresen ellenőrzik a rendőrök. Ezidáig 15 biztonsági intézkedésre került sor a vármegyében. Több településen rendőrök segítettek fát hordani és befűteni idős személyeknek, valamint olyanoknak, akik rosszul lettek.