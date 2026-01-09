Operatív Törzs: érkezik az ónos eső, senki ne induljon útnak, ha nem muszáj

Pénteken reggel újabb tájékoztatót tart az Operatív Törzs. Mukics Dániel, a katasztrófavédelem szóvivője elmondta, hogy újabb havazásra és hideg időjárásra kell számítani az elkövetkező napokban, a védekezés folyamatos és eredményes, a hó miatt közúton elzárt település nincs az országban.

Mukics Dániel szerint az Operatív Törzs mindent megtesz, hogy a közszolgáltatások zavartalanul működjenek és ez eddig is sikeresen megtörtént

Fotó: Mirkó István

Operatív Törzs: folyamatos a védekezés

Szanka Gábor, a Hungaromet Zrt. vezérigazgatója a sajtótájékoztató során elmondta: a tegnapi nap során visszaszorult a hófúvás, ám emiatt több helyen rendkívüli hideg volt, előfordult , hogy mínusz 25 fokot is mértek. Kiemelte: kisebb havazás az egész országban előfordulhat, ám Sopronban és a nyugati országrészben több csapadékra: hóra és ónos esőre is számítani kell.

Akik tehetik, ne induljanak el

– emelte ki Szanka Gábor. Hozzátette: szombaton enyhülés várható, megszűnik a csapadék, a jövő hét közepéig nem kell számítani jelentős havazásra. A farkasordító hideg viszont velünk marad.

Mukics Dániel beszámolt az Operatív Törzs ülésén elhangzottakról és elmondta: Fejér vármegyében hóátfuvás miatt több utat is le kellett zárni csütörtökön 10 és 16 óra között. A szóvivő hangsúlyozta: 4 vármegye 6 településén nincs áramszolgáltatás, ám a szolgáltató folyamatosan dolgozik a hiba elhárításán és a helyzet órákon belül megoldódik. A tegnapi napon Bábolnán a vízellátás szünetelt, ám ezt a helyzetet is hamar sikerült orvosolni.

A szóvivő szerint a kórházakban a betegellátás folyamatos, a traumás esetek száma 40 százalékkal emelkedett egy nap alatt.

A kataszrófavédelem egységeit 84 helyre riasztották az utóbbi 24 órában. A rendőrség 179 közlekedési balesethez ment ki, halálos szerencsétlenség nem volt, azonban kéttucatnyi autós súlyosan megsérült.

A mentőszolgálat 4051 esethez vonult ki, több száz sérültet kellett ellátni.

A köznevelésben 20 oktatási intézményben van kisebb fűtési probléma, központi intézkedést egyik sem igényel, mindenhol elindult a tanítás, kivéve Ilken, ahol egy általános iskola fűtése meghibásodott, itt tanítási szünetet rendeltek el.

16 településen a hulladékszállítás néhány napos késésben van, a vasútvonalakon kisebb késések várhatók.

A közúthálózat síkosságmentesítése folyamatos a szóvivő szerint.

Mukics Dániel arra kérte az embereket, ahol ónos eső esik, ott el se induljanak. Előfordulhat, hogy az ónos eső miatt a keletkezett jég elszakít vezetékeket, az ilyen esetkben a szolgáltatók készenlétben állnak.

Az ónos eső kapcsán kiemelte, az erdőben való kirándulás sem javasolt, hiszen a fákra rakodó jég fokozott veszélyt jelent: a fák kidőlhetnek, vagy ágak szakadhatnak le.