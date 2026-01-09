Operatív Törzs: érkezik az ónos eső, senki ne induljon útnak, ha nem muszáj

Pénteken reggel újabb tájékoztatót tart az Operatív Törzs. Mukics Dániel, a katasztrófavédelem szóvivője elmondta, hogy újabb havazásra és hideg időjárásra kell számítani az elkövetkező napokban, a védekezés folyamatos és eredményes, a hó miatt közúton elzárt település nincs az országban.
Operatív Törzs: folyamatos a védekezés
Szanka Gábor, a Hungaromet Zrt. vezérigazgatója a sajtótájékoztató során elmondta: a tegnapi nap során visszaszorult a hófúvás, ám emiatt több helyen rendkívüli hideg volt, előfordult , hogy mínusz 25 fokot is mértek. Kiemelte: kisebb havazás az egész országban előfordulhat, ám Sopronban és a nyugati országrészben több csapadékra: hóra és ónos esőre is számítani kell.
Akik tehetik, ne induljanak el
– emelte ki Szanka Gábor. Hozzátette: szombaton enyhülés várható, megszűnik a csapadék, a jövő hét közepéig nem kell számítani jelentős havazásra. A farkasordító hideg viszont velünk marad.
Mukics Dániel beszámolt az Operatív Törzs ülésén elhangzottakról és elmondta: Fejér vármegyében hóátfuvás miatt több utat is le kellett zárni csütörtökön 10 és 16 óra között. A szóvivő hangsúlyozta: 4 vármegye 6 településén nincs áramszolgáltatás, ám a szolgáltató folyamatosan dolgozik a hiba elhárításán és a helyzet órákon belül megoldódik. A tegnapi napon Bábolnán a vízellátás szünetelt, ám ezt a helyzetet is hamar sikerült orvosolni.
A szóvivő szerint a kórházakban a betegellátás folyamatos, a traumás esetek száma 40 százalékkal emelkedett egy nap alatt.
A kataszrófavédelem egységeit 84 helyre riasztották az utóbbi 24 órában. A rendőrség 179 közlekedési balesethez ment ki, halálos szerencsétlenség nem volt, azonban kéttucatnyi autós súlyosan megsérült.
A mentőszolgálat 4051 esethez vonult ki, több száz sérültet kellett ellátni.
A köznevelésben 20 oktatási intézményben van kisebb fűtési probléma, központi intézkedést egyik sem igényel, mindenhol elindult a tanítás, kivéve Ilken, ahol egy általános iskola fűtése meghibásodott, itt tanítási szünetet rendeltek el.
16 településen a hulladékszállítás néhány napos késésben van, a vasútvonalakon kisebb késések várhatók.
A közúthálózat síkosságmentesítése folyamatos a szóvivő szerint.
Mukics Dániel arra kérte az embereket, ahol ónos eső esik, ott el se induljanak. Előfordulhat, hogy az ónos eső miatt a keletkezett jég elszakít vezetékeket, az ilyen esetkben a szolgáltatók készenlétben állnak.
Az ónos eső kapcsán kiemelte, az erdőben való kirándulás sem javasolt, hiszen a fákra rakodó jég fokozott veszélyt jelent: a fák kidőlhetnek, vagy ágak szakadhatnak le.
Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodásért felelős államtitkára elmondta, a vörös kód ma is érvényben van. Mindez azt jelenti, hogy a szociális intézmények mindenki előtt nyitva állnak, aki a hidegben bajba kerül. Senkinek nem kell az utcán töltenie az éjszakát vagy a nappalokat.
A vörös kód első napján 161 bejelentés érkezett, annyi, mint korábban soha
– jelentette ki az államtitkár, aki megköszönte az állampolgárok segítségét, a honfitársaink iránt érzett felelősséget. Ebben az időjárási helyzetben egy jelzés, egy telefonhívás életet menthet – mondta Fülöp Attila, aki kérte, hogy továbbra is mindenki jelezze, ha bajba jutott, fagyoskodó embert lát. – Ezek különleges napok az időjárás szempontjából, ezért fokozottan figyeljünk egymásra – hangsúlyozta az államtitkár.
Mukics Dániel kiemelte: aki bajba jutott embert lát, hívja a 112-őt.