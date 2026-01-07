Operatív Törzs: Valamennyi állami szerv teljes kapacitással dolgozik

Szerda reggel sajtótájékoztatót tartott az Operatív Törzs a hóhelyzetről. Mukics Dániel, a katasztrófavédelem szóvivője az eseményen elmondta: elzárt település az országban nincs, a közműszolgáltatások zavartalanul működnek.

Az ország szinte teljes területén intenzíven havazott hétfőn éjjel, az Operatív Törzs szerint további hóesés várható

Fotó: Polyák Attila

Operatív Törzs: az állami szervek teljes kapacitással dolgoznak

Mukics Dániel úgy tájékoztatott, hogy a rendőrség, a katasztrófavédelem, a tűzoltók és a mentők teljes kapacitással dolgoznak. Ha különleges esemény történik, akár még TEK járműveit és személyzetét is be tudják vetni, ha kell. A közúthálózat tisztán tartásán több mint 800 jármű dolgozik folyamatosan.

A szóvivő kiemelte: nemcsak az államnak, az önkormányzatoknak is van feladata a rendkívüli havazás miatt. Egyes településeken például nem lehetett megközelíteni közintézményeket, az Operatív Törzs arra kéri az önkormányzatokat, hogy lássák el jogszabályba foglalt feladataikat. A kórházak, iskolák, orvosi rendelők megközelíthetőségét tegyék lehetővé.