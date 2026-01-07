Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Fontos figyelmeztetést küldött Orbán Viktor

Fontos

Rendkívüli tanítási szünet jöhet – közleményt adott ki a Belügyminisztérium

operatív törzs

Operatív Törzs: Valamennyi állami szerv teljes kapacitással dolgozik

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A rendkívüli hóhelyzetben teljes kapacitáson működik az állami infrastruktúra, rendkívüli fennakadás nem volt. Az Operatív Törzs arra kéri az önkormányzatokat, hogy biztosítsák az állampolgárok eljutását az orvosi intézményekbe, tanintézményekbe, sok helyen ugyanis ezt jelenleg nem sikerült megoldani.
Link másolása
Vágólapra másolva!
operatív törzsMukics Dánielhavazás

Szerda reggel sajtótájékoztatót tartott az Operatív Törzs a hóhelyzetről. Mukics Dániel, a katasztrófavédelem szóvivője az eseményen elmondta: elzárt település az országban nincs, a közműszolgáltatások zavartalanul működnek.

Az ország szinte teljes területén intenzíven havazott hétfőn éjjel, az Operatív Törzs szerint további hóesés várható
Az ország szinte teljes területén intenzíven havazott hétfőn éjjel, az Operatív Törzs szerint további hóesés várható
Fotó: Polyák Attila

Operatív Törzs: az állami szervek teljes kapacitással dolgoznak

Mukics Dániel úgy tájékoztatott, hogy a rendőrség, a katasztrófavédelem, a tűzoltók és a mentők teljes kapacitással dolgoznak. Ha különleges esemény történik, akár még TEK járműveit és személyzetét is be tudják vetni, ha kell. A közúthálózat tisztán tartásán több mint 800 jármű dolgozik folyamatosan. 

A szóvivő kiemelte: nemcsak az államnak, az önkormányzatoknak is van feladata a rendkívüli havazás miatt. Egyes településeken például nem lehetett megközelíteni közintézményeket, az Operatív Törzs arra kéri az önkormányzatokat, hogy lássák el jogszabályba foglalt feladataikat. A kórházak, iskolák, orvosi rendelők megközelíthetőségét tegyék lehetővé. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!