Erre várt mindenki: itt a Katasztrófavédelem bejelentése

A csütörtöki Kormányinfón a tűzoltó alezredes arról tájékoztatott, hogy lakosságvédelmi intézkedésre egyetlen helyen, Akasztón volt szükség, ahol beomlott egy ház tetőszerkezete. Kiemelte: a szociális ellátórendszer kihasználtsága országosan 85,6 százalékos, így senkinek sem kell szabadban töltenie az éjszakát. A létfontosságú infrastruktúrák, az energia-, gáz-, távhő- és ivóvízellátás mindenhol megnyugtatóan működik, az alapvető élelmiszerek, gyógyszerek eljutnak az emberekhez. Jelenleg két településen, a Baranya vármegyei Nagypeterden és Rózsafán szünetel az áramszolgáltatás, de várhatóan néhány órán belül a hiba ott is elhárul.

Mukics Dániel: csütörtök reggel is ülésezett az operatív törzs

Fotó: Magyarország Kormánya Facebook

Operatív törzs: köszönet az egészségügyben, rendvédelemben dolgozónak

Az egészségügyi ellátórendszer megbízhatóan működik, a tanítás minden iskolában megkezdődött, elzárt település, lezárt útszakasz nincsen, de még súlykorlátozás sem – jelentette a szóvivő. Mukics Dániel az operatív törzs nevében köszönetet mondott a hóhelyzet kezelésében részt vevő valamennyi ember munkájáért, kiemelve az egészségügyben, rendvédelemben dolgozókat.

Fotó: BM / MTI Fotószerkesztőség

Változás jön az időjárásban

Elmondta azt is, a meteorológiai előrejelzés alapján az elkövetkező napokban egyre kisebb az esély a havazásra, a szél azonban országszerte meg fog élénkülni, jelenleg is narancssárga riasztás van több területen hófúvás miatt, és helyenként ónos esőre is számítani kell. A hőmérséklet folyamatosan csökkenni fog, mínusz 15-20 Celsius-fok sem kizárt. Hozzátette, a közútkezelő jelentése alapján a hó kotrását és a síkosságmentesítést szerdán 796 jármű végezte, utóbbihoz 84 ezer tonna útszóró só és 2 millió liter kalcium-klorid áll rendelkezésre.

Fotó: Szarvas Adam Forrás: Magyarország Kormánya Facebook

Sok a baleset, de a kórházak felkészültek

A katasztrófavédelem, a rendőrség és a mentőszolgálat szerdán 4763 fővel és 2008 járművel vett részt a havazás okozta helyzetek kezelésében. A katasztrófavédelem tűzoltóegységei a téli időjárás miatt szerdán 276 műszaki mentést hajtottak végre, többnyire közúti balesetek miatt. A rendőrséget 200 közúti balesethez riasztották, ezek közül egy volt halálos, 16 pedig személyi sérüléssel járt. A rendőrök a polgárőrséggel közösen 3289 egyedül élőhöz mentek ki ritkán lakott településeken, 190 alkalommal pedig segítséget is nyújtottak a számukra. Szerdán a mentőszolgálat 4144 mentési feladatot látott el, 748 traumás eredetű sérült ellátását végezték. A honvédség állományából 1059 fő áll készenlétben 210 speciális járművel, a TEK részéről pedig 113 fő 9 járművel, akik a havazással, hófúvással érintett területen rövid időn belül bárhol bevethetők. Az Országos Kórházi Főigazgatóság jelentése alapján minden kórház felkészült a traumás eredetű vagy kihűléses panaszokkal érkező sérültek ellátására. A kórházi készletek rendelkezésre állnak, megerősített létszám fogadja a betegeket – mondta.