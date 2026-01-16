Oroszlán Szonja, aki köztudottan elkötelezett az állatvédelem mellett, a #Bochkor című műsorban idézte fel a történetet. A színésznőt arról kérdezték, melyek voltak az elmúlt év legkellemetlenebb élményei, ekkor mesélte el az erdei sétán történteket. Barátnőjével és nagytestű kutyáikkal sétáltak. Egyszer csak szembejött velük egy pár egy játékos tacskóval. A találkozás hamar feszültté vált, és végül kellemetlen incidensbe torkollott – idézte fel a Blikk.

Oroszlán Szonja

A férj gyorsan felkapta a kutyát, de ez nagyon veszélyes, mert a többi kutya ilyenkor azt hiheti, valamiféle játékról van szó. Ilyenkor nem a kutya fél, hanem a gazdája. Ezután a barátnőm kutyája cukin odament hozzájuk, majd elkezdett felugrálni rá, egyfajta érdeklődésként. Erre a pasi hasba rúgta a kutyát"

– emlékezett vissza a színésznő.

A történtek mélységesen felháborították a hírességet, aki hangosan számon kérte a férfit a viselkedése miatt. Vita közben az ő kutyája is odament hozzájuk. A férfi újra pedig megtette, az ő kutyájába is belerúgott, amitől végképp elszabadultak az indulatok.

Elkezdtem kiabálni vele, mondván, ezt mégis, hogy képzeli, mire az én kutyám is odajött, őt pedig oldalba rúgta. Alaposan leüvöltöttem annak az embernek a fejét. Én még ilyen hangot a torkomból kijönni sosem hallottam. Erre megindult felém, és azt mondta, gyomorszájon rúg. Erre mondtam neki, gyere, gyere. De aztán megállt, és végül elmentek. Ráadásul ezt az egész jelenetet a felesége is végignézte, aki megpróbálta exkuzálni magát, mert láthatóan nem értett egyet azzal, ami történt. A legrosszabb az egészben, hogy utána még én éreztem magam rosszul, amiért más ennyire szemét volt"

– háborodott fel Szonja.

