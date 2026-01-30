Ijesztő jelenetek szakították félbe a tanítást egy vidéki iskolában, amikor egy kislány hirtelen a földre rogyott. Az Országos Mentőszolgálat segítségére azonnal szükség volt, de az első döntő lépéseket a helyszínen lévők tették meg – olvasható az Országos Mentőszolgálat facebook bejegyzésében.

Azonnali beavatkozásra volt szükség az Országos Mentőszolgálat által

Fotó: Országos Mentőszolgálat Facebook oldala

A gyerekek pánikba estek, ám volt annyi lélekjelenlétük, hogy azonnal a tanárokhoz szaladtak. A pedagógusok késlekedés nélkül hívták a segélyhívót és a mentésirányító utasításai alapján megvizsgálták a kislányt. Kiderült, hogy nem lélegzik.

Az Országos Mentőszolgálat munkatársai azonnal a helyszínre siettek

Az iskolában azonnal megkezdődött az újraélesztés, miközben mindenki feszült csendben figyelte a drámai perceket. Nem sokkal később szirénázva érkezett meg az esetkocsi és a mentőorvosi egység is.

A mentők átvették az életmentést, és tíz hosszú perc után végre fellélegezhetett mindenki: a kislány keringése visszatért. A helyszínen dolgozók szerint a tanárok gyors reakciója és a precíz csapatmunka nélkül egészen más vége is lehetett volna a történetnek.

A gyermeket stabil állapotban szállították kórházba további megfigyelésre.

A mentősök továbbá az ovisokra is odafigyelnek és már kicsi korban elültetik a mentés fontosságát.