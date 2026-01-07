Felkavaró felvételek, sorra bénulnak le az utak a rengeteg baleset miatt

Kedden számos közlekedési balesethez riasztották a hatóságokat, az országutak több ponton is rendkívül csúszóssá váltak, emiatt rövid idő alatt sok jármű irányíthatatlanná vált. A Haon képeket is közzétett a balesetekről.

A csúszós országutak számos balesetet okoznak

Fotó: Tóth Imre/HAON

Országutak váltak veszélyessé a rendkívüli havazás miatt

A megváltozott körülmények miatt egymást érték a riasztások. A csúszós utak komoly kockázatot jelentettek, különösen a reggeli és délelőtti órákban.

A közlekedők többsége csak akkor szembesült a veszéllyel, amikor már késő volt korrigálni.

Kamion fordult keresztbe Püspökladány közelében

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint egy kamion keresztbe fordult az országút egyik szakaszán Püspökladány térségében. A helyszínre riasztott tűzoltók átvizsgálták a járművet, majd homok és kéziszerszámok segítségével járhatóvá tették az útpályát. A nyergesvontató ezt követően önerőből vissza tudott térni az útra. Ebben az esetben személyi sérülés nem történt.

Súlyos baleset történt Debrecen közelében

A legsúlyosabb eset a 48-as számú országút Debrecenhez közeli szakaszán történt. Két személyautó ütközött össze, az egyik járműbe egy utas beszorult. A debreceni hivatásos tűzoltók áramtalanították az autókat, majd kiszabadították a sérültet. A mentőszolgálat négy embert kórházba szállított.

Több helyen is árokba csúsztak a járművek

A balesetsorozat nem ért véget egyetlen helyszínen. Az országút több bevezető és mellékszakaszán is járművek sodródtak árokba. Derecske térségében újabb kamion került bajba, Debrecen bevezető útjainál pedig ismét beavatkozásra volt szükség. Nyíradonyban, Egyeken és Berettyóújfaluban is hasonló esetek történtek.

A szakemberek szerint csúszós útviszonyok mellett akár 15–20 százalékkal is megnőhet a féktávolság.

A tél nem viccel: országos riasztási rekordot hozott a havazás

A tél valóban megérkezett, és ez az országos beavatkozási adatokon is egyértelműen látszik. A havazás és a csúszós utak miatt összesen 323 alkalommal riasztották a tűzoltókat országszerte.

– írja a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a közösségi oldalán.