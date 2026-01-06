Kilőtt nyulat és parittyát is találtak a rapsicok kocsijában – de tovább tudták fokozni a bajt

A szeghalmi rendőrkapitányság járőrei január 3-án délután leállítottak egy gépkocsit, amelyben négy Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei férfi ült. Az autóban légpuskát, parittyát, baseballütőt, illetve egy zsákban egy vadnyulat valamint három fácánt találtak. A vadakat az egyik utas ejthette el, akinek erre nincs jogosultsága, ezért orvvadászat bűntett elkövetésének gyanúja miatt eljárás indult ellene – írja a Police.hu.

Kábítószert is fogyasztott az orvvadász Fotó: illusztráció/Pexels.com

Kábítószertől próbált megszabadulni az orvvadász

Az intézkedés során az utasok egyike a jármű kerekéhez dobott egy kisebb alufólia pakkot és egy csomag cigarettapapírt, azonban a mozdulatot észlelték a rendőrök. A fóliában kábítószergyanús növényi törmelék volt. Ezért a járőrök droggyorstesztet végeztek a négy férfinél, amely a jármű vezetőjénél és a csomagtól megszabadulni igyekvő utasánál pozitív lett.

Három bűncselekmény elkövetésének gyanúja is felmerült

Így, az orvvadászat mellett mindkettőjük ellen kábítószer birtoklása, illetve a sofőr ellen járművezetés bódult állapotban vétség gyanúja miatt is büntetőeljárás indult. A vadakat, az elejtésükhöz használt eszközöket, illetve a növényi törmeléket a rendőrök lefoglalták.

