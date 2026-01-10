Hírlevél
Egy kisfiúnak megsérült a feje pénteken egy nagybányai óvodában. Öltözködés közben rádőlt a szekrény az óvodásra.
Január 9-én dél körül egy óvodáshoz megérkeztek a szülei a romániai Nagybánya egyik óvodájába. Haza akarták vinni. Amikor a kisfiú le akarta venni a kabátját a fogasról, rádőlt a szekrény. Olyan súlyosan megsérült, hogy kórházba kellett vinni a Maszol.ro információi szerint, amely azt is megtudta, hogy átrendezési munkálatok végeztek az óvodában a baleset idején. 

Elképesztő baleset ért egy óvodást öltözködés közben
Elképesztő baleset ért egy óvodást öltözködés közben (illusztráció)
Fotó: Andrea Piacquadio/Pexels.com

Nincs életveszélyben az óvodás, de megsérült

Gondatlanságból elkövetett testi sértés miatt indult eljárás az ügyben ismeretlen elkövetővel szemben. 

A Máramaros megyei tanfelügyelőség pedig belső vizsgálatot indított a körülmények tisztázása érdekében. A gyerek fejsérülést szenvedett, de nem olyan súlyosat, hogy az életéért küzdene.

