Január 9-én dél körül egy óvodáshoz megérkeztek a szülei a romániai Nagybánya egyik óvodájába. Haza akarták vinni. Amikor a kisfiú le akarta venni a kabátját a fogasról, rádőlt a szekrény. Olyan súlyosan megsérült, hogy kórházba kellett vinni a Maszol.ro információi szerint, amely azt is megtudta, hogy átrendezési munkálatok végeztek az óvodában a baleset idején.

Elképesztő baleset ért egy óvodást öltözködés közben (illusztráció)

Fotó: Andrea Piacquadio/Pexels.com

Nincs életveszélyben az óvodás, de megsérült

Gondatlanságból elkövetett testi sértés miatt indult eljárás az ügyben ismeretlen elkövetővel szemben.

A Máramaros megyei tanfelügyelőség pedig belső vizsgálatot indított a körülmények tisztázása érdekében. A gyerek fejsérülést szenvedett, de nem olyan súlyosat, hogy az életéért küzdene.

