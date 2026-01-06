17 éves lány életét mentették meg az ózdi tónál

Január elsején este a rendőrséghez érkezett a bejelentés: egy 17 éves lány az ózdi tó felé indult, és életveszélybe sodorhatta magát – írta a Boon.hu.

A 17 éves lánynak az életét mentették meg az ózdi tónál

Fotó: pexels.com

Életmentés az ózdi tónál

Az Ózdi Rendőrkapitányság azonnal több irányból kezdte meg a keresést. Éjfél körül már fagyott, sötét volt, a látótávolság minimálisra csökkent. A járőrök az Ifjúsági park környékét pásztázták, amikor elemlámpájuk fényében megpillantották a lányt a tó szélén.

Egy pillanatra úgy tűnt, hogy már a vízbe lépett, de a rendőrök azonnal közbeléptek, és visszahúzták a partra. A lányt meleg takaróba burkolták, és a mentők megérkezéséig rendőrautóban várták vele, hogy biztonságban legyen. Megmenekült, hála a gyors és figyelmes közbeavatkozásnak.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.