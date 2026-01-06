17 éves lány életét mentették meg az ózdi tónál

Hírlevél
Egy kamasz lány életveszélybe került az új év első napjának éjszakáján. Az ózdi tónál végrehajtott gyors rendőri intézkedésnek köszönhetően azonban sikerült biztonságba helyezni.
Január elsején este a rendőrséghez érkezett a bejelentés: egy 17 éves lány az ózdi tó felé indult, és életveszélybe sodorhatta magát – írta a Boon.hu.

A 17 éves lánynak az életét mentették meg az ózdi tónál
Fotó: pexels.com 

Életmentés az ózdi tónál

Az Ózdi Rendőrkapitányság azonnal több irányból kezdte meg a keresést. Éjfél körül már fagyott, sötét volt, a látótávolság minimálisra csökkent. A járőrök az Ifjúsági park környékét pásztázták, amikor elemlámpájuk fényében megpillantották a lányt a tó szélén. 

Egy pillanatra úgy tűnt, hogy már a vízbe lépett, de a rendőrök azonnal közbeléptek, és visszahúzták a partra. A lányt meleg takaróba burkolták, és a mentők megérkezéséig rendőrautóban várták vele, hogy biztonságban legyen. Megmenekült, hála a gyors és figyelmes közbeavatkozásnak.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

 

