Durva dolgok derültek ki a pacsai gyilkosról

Egy éles késsel felfegyverkezve, hidegvérrel tervezte meg áldozatai kivégzését az a 62 éves, német férfi, aki agresszív és összeférhetetlen természetéről volt ismert a környéken. A békés kistelepülés lakóit mélyen megrázta a pacsai gyilkosság, amely során a gyanúsított egy közkedvelt házaspár életét ontotta ki brutális kegyetlenséggel.
Vérengzés híre törte meg a Zala vármegyei Pacsa nyugalmát január 28-án, amikor egy 62 éves, német állampolgár brutális kegyetlenséggel rátámadt a honfitársaira. Az elkövető, W. Willi, többszörös késszúrással vetett véget a 66 éves Jürgen életének, és áldozata feleségét, a 70 éves Renátát is megpróbálta kivégezni, aki emberfeletti lélekjelenlétének köszönhetően végül életben maradt. A súlyosan sérült asszony az utcára kúszva kért segítséget, miután a pacsai gyilkosság helyszínéről sikerült elmenekülnie; a tragédia híre a környéket, a helyi német közösséget és az egész országot lesokkolta – írta a Ripost.hu.

Így nyilatkoztak a pacsai gyilkosság elkövetőjéről

Hidegvérrel, előre kitervelt módon csaphatott le az áldozataira a 62 éves W. Willi, akit azóta letartóztattak. A nyomozás eddigi adatai szerint a férfi egy 

összecsukható késsel felfegyverkezve érkezett a német házaspár otthonába, ahol némi verekedést követően többször mellkason és hason szúrta ismerőseit.

A támadás után vérben úszva menekült el a helyszínről. A rendőrök hajtóvadászatot indítottak, hogy megtalálják, végül somogyi lakóhelye közelében elfogták. A helyiek szerint a pacsai gyilkosság hátterében egy korábbi munkálatokkal kapcsolatos anyagi vita állhat, mivel a férfi korábban dolgozott a közösségben kedvelt párnál.

A házkutatás során nemcsak a gyilkos fegyvert találták meg a támadó autójában, hanem a 

lakásán engedély nélkül tartott lőfegyverekre és lőszerekre is bukkantak a nyomozók. 

Bár a gyanúsított a kihallgatása során mindent tagadott, a bíróság szerint fennáll a szökés és az elrejtőzés veszélye, ezért rács mögött marad. 

 

