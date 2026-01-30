Durva dolgok derültek ki a pacsai gyilkosról

Vérengzés híre törte meg a Zala vármegyei Pacsa nyugalmát január 28-án, amikor egy 62 éves, német állampolgár brutális kegyetlenséggel rátámadt a honfitársaira. Az elkövető, W. Willi, többszörös késszúrással vetett véget a 66 éves Jürgen életének, és áldozata feleségét, a 70 éves Renátát is megpróbálta kivégezni, aki emberfeletti lélekjelenlétének köszönhetően végül életben maradt. A súlyosan sérült asszony az utcára kúszva kért segítséget, miután a pacsai gyilkosság helyszínéről sikerült elmenekülnie; a tragédia híre a környéket, a helyi német közösséget és az egész országot lesokkolta – írta a Ripost.hu.

A pacsai gyilkosság mindenkit megdöbbentett, nem értették ki támadna egy kedves házaspárra

Fotó: ZAOL.hu/Pezzetta Umberto

Így nyilatkoztak a pacsai gyilkosság elkövetőjéről

Hidegvérrel, előre kitervelt módon csaphatott le az áldozataira a 62 éves W. Willi, akit azóta letartóztattak. A nyomozás eddigi adatai szerint a férfi egy

összecsukható késsel felfegyverkezve érkezett a német házaspár otthonába, ahol némi verekedést követően többször mellkason és hason szúrta ismerőseit.

A támadás után vérben úszva menekült el a helyszínről. A rendőrök hajtóvadászatot indítottak, hogy megtalálják, végül somogyi lakóhelye közelében elfogták. A helyiek szerint a pacsai gyilkosság hátterében egy korábbi munkálatokkal kapcsolatos anyagi vita állhat, mivel a férfi korábban dolgozott a közösségben kedvelt párnál.

A házkutatás során nemcsak a gyilkos fegyvert találták meg a támadó autójában, hanem a

lakásán engedély nélkül tartott lőfegyverekre és lőszerekre is bukkantak a nyomozók.

Bár a gyanúsított a kihallgatása során mindent tagadott, a bíróság szerint fennáll a szökés és az elrejtőzés veszélye, ezért rács mögött marad.