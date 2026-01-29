Hírlevél
Rendkívüli

Most jött a hír! Váratlan bejelentésre készül ma Donald Trump – ezt tudjuk eddig

Időjárás

Azt hitte, eddig durva volt az időjárás? Most jön még csak a neheze – mutatjuk!

gyilkosság

Elfogták a pacsai gyilkost

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Országos körözést rendeltek egy 62 éves, német állampolgárságú férfi ellen január 28-án. Sax Wacker Markus W. a pacsai gyilkosság gyanúsítottja, akinek ma reggelre lekerült a fotója a körözési listáról, ami arra utal, hogy elfogták.
gyilkosság pacsán zala vármegye

Ahogy arról az Origo is beszámolt, tegnap délben egy nyugdíjas házaspárt megtámadtak a Zala vármegyei Pacsán. A 66 éves férfi meghalt, 70 éves feleségét mentőhelikopterrel vitték kórházba, mivel életveszélyes állapotba került a késelés miatt. A Zala vármegyei rendőrök forró nyomon indultak a pacsai gyilkosság elkövetője után, akiről hamar kiderült számukra, hogy ő is német, akárcsak az áldozatai. A Zaol.hu információi szerint a külföldi nyugdíjasok évekkel ezelőtt döntöttek úgy, hogy ezen a településen akarnak élni. Az egyelőre nem világos, honnan ismerték a feltételezett gyilkost.

Sax Wacker Markus W, a pacsai gyilkosság feltételezett elkövetője.
Sax Wacker Markus W, a pacsai gyilkosság feltételezett elkövetője.
Fotó: police.hu

A pacsai gyilkosság elkövetője maga is német

Sax Wacker Markus W 1963. március 6-án született Landau in der Pfalz-ban, Németországban, és német állampolgár. Tegnap adtak ki körözést ellene ezen az oldalon: police.hu-n, ami ma reggel 9 órára elérhetetlenné vált. Ez azt jelenti, hogy a nyomozók elfogták.

A pacsai gyilkosság helyszínén készült felvételt ide kattintva láthatja!

 

 

