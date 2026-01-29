Elfogták a pacsai gyilkost

Ahogy arról az Origo is beszámolt, tegnap délben egy nyugdíjas házaspárt megtámadtak a Zala vármegyei Pacsán. A 66 éves férfi meghalt, 70 éves feleségét mentőhelikopterrel vitték kórházba, mivel életveszélyes állapotba került a késelés miatt. A Zala vármegyei rendőrök forró nyomon indultak a pacsai gyilkosság elkövetője után, akiről hamar kiderült számukra, hogy ő is német, akárcsak az áldozatai. A Zaol.hu információi szerint a külföldi nyugdíjasok évekkel ezelőtt döntöttek úgy, hogy ezen a településen akarnak élni. Az egyelőre nem világos, honnan ismerték a feltételezett gyilkost.

Sax Wacker Markus W, a pacsai gyilkosság feltételezett elkövetője.

A pacsai gyilkosság elkövetője maga is német

Sax Wacker Markus W 1963. március 6-án született Landau in der Pfalz-ban, Németországban, és német állampolgár. Tegnap adtak ki körözést ellene ezen az oldalon: police.hu-n, ami ma reggel 9 órára elérhetetlenné vált. Ez azt jelenti, hogy a nyomozók elfogták.

